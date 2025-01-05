內科塞車有解？捷運東環段5站在內湖

台北捷運東環段首個區段標上月開工，全線設10站，有5站位在內湖區，盼解內湖「塞車地獄」，都審會已通過其中3站；不過交通局憂心，從新北林口區到內湖科學園區，沒辦法搭捷運就會開車，往往遇到高速公路塞車就上不去。

東環段全線約13.25公里，都審會日前審議其中6站捷運出入口與周邊人車行動線系統、都市景觀環境，Y30站的出入口分別設在萬豪酒店、台北時代廣場、濱江實驗國中，Y31站為洲子2號公園，Y32站在大港墘公園，Y33站是瑞光公園且鄰近瑞光社宅，Y34站則在Tesla台北內湖服務體驗中心，Y35站是緯創、潭美國小。

然而，Y30、32、33、35站位為公共設施用地，出入口、捷運機電設施等未符北市土地使用分區管制自治條例，出現侵占退縮3.64公尺範圍、未於範圍內留設2.5公尺人行步道等；Y30、Y35站未達都市設計準則要求，校園退縮不足等；Y30至Y35站各有人行淨寬不足、人車未分道等不符TOD原則。

都審會決議，Y31、33、34等位於內湖區站位修正後通過，其他站位下次再審。

交通局長謝銘鴻表示，北市主導的東環段行經瑞光路，相較文湖線更靠近內科中心，減低市區交通的負擔，對車流量減量有一定效果。但有些人從林口或五股到內科，仍會開車，往往遇到高速公路端塞車回堵上不去。

謝銘鴻說，高公局已在國一平面段拓寬1個車道，盼能分散五楊高架的壅塞車潮，屆時開車從港墘路進出內科，較不會回堵，未來東環段啟用加上高速公路分流，勢必能紓解內科交通。