聽新聞
0:00 / 0:00

新北未編績效獎金 挨批影響士氣

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北捷運公司成立6年，去年首度出現營運淨利，編列約4600萬績效獎金，但今年預算全未編，議員批影響士氣。捷運公司回應環狀線損壞等原因致虧損，今年若達盈餘目標會爭取發放。

新北捷運公司去年度預算書首次出現營運5年來首次淨利，今年初表示跨年夜煙火疏運3萬餘人次創單日最高紀錄，環狀線復駛經新北耶誕城加持，單日運量達7萬餘人次，較去年成長約14%，加上安坑輕軌總運量11萬餘人次，今年績效獎金預算卻被砍光。

市議員黃淑君表示，環狀線去年因地震停駛，年底才通車，第一線的員工若知道相關獎金預算被刪除，勢必影響士氣。

她說，雙北捷運公司待遇不同，新北人力不足，多項保全工作外包，若不積極照顧員工更難留才，新年度除環狀線重新上線，尚有多處輕軌及今年年底即將試營運的三鶯線，都需員工並肩作戰，希望檢討營運制度照顧員工福利。

新北捷運公司表示，去年在編列2025年預算時，因新增三鶯線營運前準備費用及預期環狀線修復期影響，至2025年第二季起才恢復預期運量，全年預算數為虧損值，故未編列績效獎金。

新北捷運公司說，在捷運本業和附業持續推升與加持，若今年決算後可達盈餘目標，將向市府及董事會爭取發放員工績效獎金。

捷運公司 新北捷運 環狀線

延伸閱讀

環狀線求償引新北議員大戰 卓冠廷TAG蔣萬安酸「江怡臻可提名北市」

新北捷運砍光4600萬績效獎金 議員黃淑君批影響士氣

議員要求加強電梯公安 新北：提升抽查比例

獨／新北師鐸獎校長飆罵「還沒罵夠你」 教師申訴霸凌結果今出爐

相關新聞

改善林口交流道 侯友宜盼明年完工

國一林口交流道早晚必塞，改善工程施作中，市長侯友宜昨視察盼明年底前完工，但高公局說交維和夜間施工都是困難；林口輕軌評估運...

新北46座公有市場 轉型不塑市場

春節將至，新北市環保局昨在林口區公有零售市場前辦「年終大掃除暨不塑市場推廣」活動，市長侯友宜呼籲民眾自備購物袋採買年貨，...

拾得物歲入740萬 北捷挨批

台北捷運預估今年遺失物歲入達740萬元，但議員質疑，若無人認領就歸北捷所有、私下轉賣成了北捷收入，會有爭議，應比照民法由...

新北未編績效獎金 挨批影響士氣

新北捷運公司成立6年，去年首度出現營運淨利，編列約4600萬績效獎金，但今年預算全未編，議員批影響士氣。捷運公司回應環狀...

內科塞車有解？捷運東環段5站在內湖

台北捷運東環段首個區段標上月開工，全線設10站，有5站位在內湖區，盼解內湖「塞車地獄」，都審會已通過其中3站；不過交通局...

北捷東環段設5站近內科 北市都審出入口要求修正

台北捷運東環段已開工，全線規劃10站，有5站鄰近內科。北市都審會日前討論6站的出入口，3站修正通過、2站涉都市計畫法待釐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。