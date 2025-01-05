新北未編績效獎金 挨批影響士氣

新北捷運公司成立6年，去年首度出現營運淨利，編列約4600萬績效獎金，但今年預算全未編，議員批影響士氣。捷運公司回應環狀線損壞等原因致虧損，今年若達盈餘目標會爭取發放。

新北捷運公司去年度預算書首次出現營運5年來首次淨利，今年初表示跨年夜煙火疏運3萬餘人次創單日最高紀錄，環狀線復駛經新北耶誕城加持，單日運量達7萬餘人次，較去年成長約14%，加上安坑輕軌總運量11萬餘人次，今年績效獎金預算卻被砍光。

市議員黃淑君表示，環狀線去年因地震停駛，年底才通車，第一線的員工若知道相關獎金預算被刪除，勢必影響士氣。

她說，雙北捷運公司待遇不同，新北人力不足，多項保全工作外包，若不積極照顧員工更難留才，新年度除環狀線重新上線，尚有多處輕軌及今年年底即將試營運的三鶯線，都需員工並肩作戰，希望檢討營運制度照顧員工福利。

新北捷運公司表示，去年在編列2025年預算時，因新增三鶯線營運前準備費用及預期環狀線修復期影響，至2025年第二季起才恢復預期運量，全年預算數為虧損值，故未編列績效獎金。

新北捷運公司說，在捷運本業和附業持續推升與加持，若今年決算後可達盈餘目標，將向市府及董事會爭取發放員工績效獎金。