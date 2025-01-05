拾得物歲入740萬 北捷挨批

台北捷運預估今年遺失物歲入達740萬元，但議員質疑，若無人認領就歸北捷所有、私下轉賣成了北捷收入，會有爭議，應比照民法由警方通知處理。北捷表示，北捷遺失物數量龐大，因此市府委託北捷處理，未來會參考國內其他捷運公司作法。

依北捷遺失物處理要點，遺失物自最後招領日起逾6個月，或價值在500元以下經公告及招領逾16日，都無人認領，拾得人若為民眾，由北市府取得所有權，並授權北捷處理；若拾得人為北捷員工，由北捷取得所有權。

議員洪健益指出，北捷並非司法單位，不應依行政程序法接受委託處理，因民法位階大於行政程序法，遺失物應先交給警察，如今卻變成北捷代為保管、變賣成了捷運公司的收入，恐有爭議；且有無認領並未公布，也會讓人「合理懷疑」沒有善盡通知責任。

議員徐弘庭質疑，北捷對遺失物的處理方式，若經招領仍無人認領，北捷最後找廠商估價，依政府採購法，價高者得，收入歸北捷，但是高捷、台鐵和高鐵，對遺失物是辦公開拍賣會處理，只有北捷自己賣掉，把錢放進口袋。

北捷指出，依據民法804條，公共場所管理機關招領後，應將無人認領拾得物交存於警察機關或市府。但是捷運遺失物數量龐大，北市府2014年6月依行政程序法，委託北捷代為處理，依民法807條，遺失物公告招領逾期未認領，由拾得人取得所有權；拾得人經通知公告後未領取者，變賣收入歸屬保管地的地方自治團體。

北捷表示，2014年曾試辦較貴重遺失物網路拍賣，但增加人事、鑑價及受理民眾提問等成本，影響日常業務，經評估仍參考政府採購法公開招標，未來將參考國內同業作法，再評估是否拍賣。

據統計，近3年北捷拾獲現金，單筆最高194萬元，由失主認領；較貴重遺失物變賣約93萬餘元。