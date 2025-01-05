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新北46座公有市場 轉型不塑市場

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

春節將至，新北市環保局昨在林口區公有零售市場前辦「年終大掃除暨不塑市場推廣」活動，市長侯友宜呼籲民眾自備購物袋採買年貨，同時宣布新北市46座公有市場將在今年全面轉型為「不塑市場」，市場所有攤商不主動提供塑膠袋

侯友宜說，過年前市民一定會採買年貨，統計每逛一次傳統市場使用5至8個塑膠袋，因此鼓勵民眾買菜自己「袋」，可自備環保購物袋或使用設置在市場的reBAG回收箱二手袋，新北市46座公有市場從今年起全面配合政策，不主動提供購物塑膠袋，鼓勵自備購物袋的不塑消費模式，達成「不塑市場」的轉型目標。

環保局表示，傳統市場是民眾採購食材雜貨的主要場所，因販售型態讓民眾習慣性使用塑膠袋，目前新北市46座公有市場中已有15座為不塑市場，攤商均不主動提供塑膠袋，估算去年共減少約24萬個塑膠袋；今年持續推動，預計年底讓其他31座公有市場也轉型成功。

市場處說，林口市公有市場設有肉品中央處理區及冷凍展示台，全面導入行動支付符合消費新型態，也設有打包區、「reBAG袋袋箱傳」回收箱，不主動提供塑膠袋，鼓勵自備環保購物袋或取用reBAG回收箱二手袋，部分攤商願提供自備購物袋的消費者「去零頭」優惠。

塑膠袋

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