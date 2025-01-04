北捷東環段設5站近內科 北市都審出入口要求修正

台北捷運東環段已開工，全線規劃10站，有5站鄰近內科。北市都審會日前討論6站的出入口，3站修正通過、2站涉都市計畫法待釐清、1站需評估檢討，其餘4站下次再審。

台北市捷運工程局去年底舉行環狀線東環段土建工程標開工動土典禮，市長蔣萬安致詞說，東環段是環狀線的最後一塊拼圖，意義重大，感謝捷運局達成他「東環段在中央核定後2年內動工」的諾言。

台北市都審會日前開會討論「環狀線東環段DF119標捷運出入口新建工程開發許可審議案」。依報告，東環段規劃全線10個車站，起點為環狀線北環段的劍南路站，經舊宗路、潭美國小等，最後連接南環段的動物園站。

報告顯示，東環段車站別從Y30到Y39站，共10站皆為地下車站，工程分2個細部設計標，包含DF119標為Y30到Y35共6站、DF120標為Y36至Y39有4站。都審會日前審議Y30到Y35站共6站的捷運出入口及人車行動線等細節，其中5站鄰近內湖科技園區。

都審委員提到有車站的出入口因是公共設施用地，導致放置捷運機電設備時，不符合台北市土地使用分區管制自治條例，另有出入口未達都市設計準則要求，或未考量人行淨寬、人車未分道等設計需求。

申設單位則回應，車站出入口初步規劃設置在道路旁，且位置都有考量都市設計準則所規範退縮範圍，因車站出入口與整體結構有關，若要退縮較困難盼放寬。

都審會討論後決議，車站別Y31、Y33、Y34雖修正通過，但要調整部分人車動線及景觀配置；車站別Y30、Y35可能涉都市計畫法須釐清，Y32的下沉廣場與公園高度應評估檢討。

環狀線東環段DF119標捷運出入口開發案，經都審會審議後有3站通過、3站須修正；至於Y36至Y39共4站，都審會將於下次續審。