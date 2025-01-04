莊敬高職辦千人寒冬送暖 新北藍綠政治人物齊聚

新北市私立莊敬高職今晚於校內操場舉辦百桌圍爐活動，回饋社會及關懷弱勢家庭，新北市副市長劉和然及市長擬參選人立委蘇巧慧，也都現身到場感謝莊敬高職師生及贊助單位，讓弱勢家庭不僅感受到校方辦理圍爐活動的熱情，同時受到社會的祝福。

莊敬高職董事長王傳亮表示，學校已經連續12年辦理圍爐活動，邀請新北市弱勢家庭1千人參加，今年還有資訊科的學生做AI和機器人體驗，這些活動不只結合學校各專業科系師生發揮所長，更在活動過程讓家戶可以落實寓教於樂的教育精神。

副市長劉和然表示，每一年莊敬圍爐看到莊敬高職師生都願意貢獻所長辦理圍爐活動，讓社會各界願意持續響應，不只讓弱勢家庭能在寒冬中享用到美味的餐點，雙手也可以提著福袋，滿載而歸，希望在場的大家都可以開心過好年。

立委蘇巧慧則說，近年來莊敬高職越來越好，多方表現包括國際樂儀隊、演藝科演出台灣引以為傲的韓國女團，表現都很棒，今參加送愛心過寒冬活動，希望莊敬高職及台灣技職學校越來越出色。