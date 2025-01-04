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莊敬高職辦千人寒冬送暖 新北藍綠政治人物齊聚

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市私立莊敬高職今晚於校內操場舉辦百桌圍爐活動，回饋社會及關懷弱勢家庭。記者李定宇／攝影
新北市私立莊敬高職今晚於校內操場舉辦百桌圍爐活動，回饋社會及關懷弱勢家庭。記者李定宇／攝影

新北市私立莊敬高職今晚於校內操場舉辦百桌圍爐活動，回饋社會及關懷弱勢家庭，新北市副市長劉和然及市長擬參選人立委蘇巧慧，也都現身到場感謝莊敬高職師生及贊助單位，讓弱勢家庭不僅感受到校方辦理圍爐活動的熱情，同時受到社會的祝福。

莊敬高職董事長王傳亮表示，學校已經連續12年辦理圍爐活動，邀請新北市弱勢家庭1千人參加，今年還有資訊科的學生做AI和機器人體驗，這些活動不只結合學校各專業科系師生發揮所長，更在活動過程讓家戶可以落實寓教於樂的教育精神。

副市長劉和然表示，每一年莊敬圍爐看到莊敬高職師生都願意貢獻所長辦理圍爐活動，讓社會各界願意持續響應，不只讓弱勢家庭能在寒冬中享用到美味的餐點，雙手也可以提著福袋，滿載而歸，希望在場的大家都可以開心過好年。

立委蘇巧慧則說，近年來莊敬高職越來越好，多方表現包括國際樂儀隊、演藝科演出台灣引以為傲的韓國女團，表現都很棒，今參加送愛心過寒冬活動，希望莊敬高職及台灣技職學校越來越出色。

另活動中年約90歲的周伯伯從13年前開始捐款幫忙社會局服務弱勢家庭，如此每年10萬或20萬不等親自捐獻。周伯伯每年親自到場參加圍爐活動，見到在場家戶不僅僅只是吃這一頓飯，還開心的帶著滿滿物資的福袋回家過年，讓周伯伯回饋說心裡感到踏實與溫暖。

新北市副市長劉和然及市長擬參選人立委蘇巧慧都現身到場感謝莊敬高職師生，讓弱勢家庭感受到校方圍爐活動熱情。記者李定宇／攝影
新北市副市長劉和然及市長擬參選人立委蘇巧慧都現身到場感謝莊敬高職師生，讓弱勢家庭感受到校方圍爐活動熱情。記者李定宇／攝影
蘇巧慧穿著在韓國出道的幻藍小熊團體服裝為莊敬學生打氣。記者李定宇／攝影
蘇巧慧穿著在韓國出道的幻藍小熊團體服裝為莊敬學生打氣。記者李定宇／攝影

弱勢家庭 莊敬高職

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