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莊敬高職辦千人寒冬送暖 新北藍綠政治人物齊聚
新北市私立莊敬高職今晚於校內操場舉辦百桌圍爐活動，回饋社會及關懷弱勢家庭，新北市副市長劉和然及市長擬參選人立委蘇巧慧，也都現身到場感謝莊敬高職師生及贊助單位，讓弱勢家庭不僅感受到校方辦理圍爐活動的熱情，同時受到社會的祝福。
莊敬高職董事長王傳亮表示，學校已經連續12年辦理圍爐活動，邀請新北市弱勢家庭1千人參加，今年還有資訊科的學生做AI和機器人體驗，這些活動不只結合學校各專業科系師生發揮所長，更在活動過程讓家戶可以落實寓教於樂的教育精神。
副市長劉和然表示，每一年莊敬圍爐看到莊敬高職師生都願意貢獻所長辦理圍爐活動，讓社會各界願意持續響應，不只讓弱勢家庭能在寒冬中享用到美味的餐點，雙手也可以提著福袋，滿載而歸，希望在場的大家都可以開心過好年。
立委蘇巧慧則說，近年來莊敬高職越來越好，多方表現包括國際樂儀隊、演藝科演出台灣引以為傲的韓國女團，表現都很棒，今參加送愛心過寒冬活動，希望莊敬高職及台灣技職學校越來越出色。
另活動中年約90歲的周伯伯從13年前開始捐款幫忙社會局服務弱勢家庭，如此每年10萬或20萬不等親自捐獻。周伯伯每年親自到場參加圍爐活動，見到在場家戶不僅僅只是吃這一頓飯，還開心的帶著滿滿物資的福袋回家過年，讓周伯伯回饋說心裡感到踏實與溫暖。
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