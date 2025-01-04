快訊

長壽秘訣曝光！全世界最高齡人瑞過世 愛喝「1國民飲料」養生

國1林口交流道改善進度超前 拚116年1月完工

中央社／ 新北4日電

新北市府今天表示，國1林口交流道改善工程進度超前，盼如期於民國116年1月完工，盡快提升國道主線與地區聯絡道路運轉效率，目前林口民眾可搭捷運及公車節省通勤通學時間。

新北市政府發布新聞指出，為紓解林口交流道周邊壅塞車流，交通部高速公路局辦理「國道1號林口交流道改善工程」已於112年5月28日動工，預計116年1月完工。

有關「國道1號林口交流道改善工程」進度，新北市府表示，截至去年（113年）12月底，工程預定進度為17.13% ，實際進度則超前為18.97%。

新北市府指出，林口交流道為新北市林口區及桃園市龜山區進出國道的主要路徑，隨社宅、商業區、媒體及物流園區等開發案發展，人口快速成長，造成國道與平面聯絡道路車流回堵。

「國道1號林口交流道改善工程」預計116年1月完工，新北市長侯友宜今天視察工程進度，他表示，希望交流道改善工程能如期如質完工，藉以改善林口交通壅塞環境，他感謝高公局及工程單位攜手解決林口交通需求。

新北市府表示，施工期間制定交通維持計畫，利用林口轉運站部分空間作為汽機車停車場，並自去年12月23日起試辦調整客運快速公車，在林口端載客後不下匝道停靠「高公局站」，直達台北市，尖峰時段約可節省20至30分鐘通勤時間。

國道 林口

延伸閱讀

不再提供塑膠袋 侯友宜：新北46座公有市場年底全變「不塑市場」

環狀線求償引新北議員大戰 卓冠廷TAG蔣萬安酸「江怡臻可提名北市」

林口輕軌何時完成評估？侯友宜：希望6月完成

避免河道持續掏空 楊梅社子溪護案整治二期規畫中

相關新聞

內湖塞車地獄有解？捷運東環段全線10站有一半都在內科

台北捷運環狀線力拚改善內湖交通問題，東環段首個區段標上月開工，全線設置10站，其中5站位在內科，捷運站出入口包含洲子2號...

不再提供塑膠袋 侯友宜：新北46座公有市場年底全變「不塑市場」

農曆新年將至，新北市環保局今在林口區公有零售市場前舉辦「114年終大掃除暨不塑市場推廣」活動，新北市長侯友宜呼籲，民眾採...

環狀線求償引新北議員大戰 卓冠廷TAG蔣萬安酸「江怡臻可提名北市」

新北環狀線中和段地震損壞鑑定報告昨出爐，市長侯友宜表示將向中華工程求償19億，議員卓冠廷昨批中工該保固，主責是北市卻新北...

上任2年東環段動工 蔣萬安：環狀線是內湖交通真正解方

台北捷運環狀線力拚改善內湖交通問題，東環段首個區段標上月開工，全線設置10站，其中5站位在內科，捷運站出入口包含洲子2號...

林口輕軌何時完成評估？侯友宜：希望6月完成

因北北基桃1200通勤月票加持，新北林口輕軌運量達優先路網條件3500人次／公里，捷運局已展開林口輕軌列優先路網規畫，拚...

再度深入非綠選區 蘇巧慧：盼獲更多支持

新北市選情愈來愈熱，目前綠營唯一表態的立委蘇巧慧，今天再度深入沒有綠營立委的選區淡水區舉辦活動，並發放賴清德總統春聯。蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。