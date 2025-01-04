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上任2年東環段動工 蔣萬安：環狀線是內湖交通真正解方
台北捷運環狀線力拚改善內湖交通問題，東環段首個區段標上月開工，全線設置10站，其中5站位在內科，捷運站出入口包含洲子2號公園、大港墘公園、瑞光公園等。台北市長蔣萬安在臉書指出，環狀線完工後，是全國第一個全環捷運路網，像日本山手線般的「一車直達」，讓市民享有更便利的綠運輸，更是解決內湖交通壅塞的真正解方。
蔣萬安說，他兌現承諾，捷運東環段上任2年內動工，去年底，捷運東環段正式動工，不僅兌現他對市民朋友的承諾，更象徵捷運環狀線工程最後一塊拼圖啟動，邁向嶄新的里程碑。
蔣萬安表示，30年前，台北捷運從六線齊發開始；現在啟動台北捷運「六箭齊發2.0」包括信義東延段、北環段、南環段、東環段、萬大線一期、萬大線二期，挑戰更困難的路段，擘劃台北長遠未來，開創全新捷運時代。
蔣萬安說「今天不做，明天就會後悔」，台北隊不會停下持續興建捷運的腳步，捷運建設全力以赴。
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