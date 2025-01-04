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侯硐遛狗咬浪貓 動保處：裁罰4萬8,000元罰鍰

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市飼主瑞芳區侯硐火車站附近遛狗，未繫牽繩犬隻追咬浪貓，不幸咬死浪貓，此事引起附近居民關心及恐慌，飼主也因未管理好犬隻及過失致動物死亡，本案飼主因一時大意卻造成一條生命逝去，依法共裁罰新臺幣4萬8,000元罰鍰及須參加動保講習，而無故咬死浪貓犬隻則被列為攻擊性犬隻，後續外出須戴口罩及1.5公尺牽繩嚴加管控。

目擊民眾表示，該犬隻飼主長期帶著愛犬至侯硐火車站附近遛狗，但因未繫牽繩，而導致犬隻追浪貓，飼主雖有帶貓隻去動物醫院急救，但仍不幸造成貓咪死亡的憾事。動保處隨即約談犬隻飼主釐清案情。

飼主表示，犬隻不曾咬傷人及動物，惟當日犬隻一開車門後立即衝下車，不料犬隻與附近貓隻一接觸就突然攻擊，當下飼主有大聲斥喝犬隻，努力制止家犬，希望救出貓隻，無奈犬隻已咬傷貓隻，事後飼主也救助貓隻前往動物醫院搶救，但仍不幸傷重死亡。

聚傳媒

動物醫院 浪貓

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