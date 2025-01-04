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最美身障服務據點 「土城員林小作所」開幕

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市活化運用公有場地，成立第34家身心障礙者小作所，「土城員林小作所」，讓身心障礙朋友能在地就養、在地樂活。土城員林小作所3日舉行開幕式，地點位於土城員林市民活動中心2樓，活動中心被綠意盎然的公園包圍，內部空間則營造成高質感的居家溫馨風格，讓多位與會者不禁誇讚該處是「最美小作所」。

「土城員林小作所」由新北社會局委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，可服務20位身心障礙者。伊甸社會福利基金會董事長陳宇昭表示，每每看到盡心盡力為身障者服務的伊甸同工和老師們，自己都非常感動，做了才會明白這是件多麼不簡單的一件事，期許每一位走在這條服務路上的夥伴，「不要忘記起初的愛」。

土城員林市民活動中心1樓空間為銀髮俱樂部，提供社區長輩參與多元活動， 2樓現為小作所，希望讓身障者能自然融入社區，並能透過課程活動，學習生活自理、促進社會參與。

社會局副局長許秀能表示，新北市府積極推動運用民間公益回饋空間或公有場地活化設置，讓身心障礙朋友能就近在熟悉的環境中，接受照顧服務與生活自理能力訓練，培養自立生活能力。身障學員白天可在小作所接受各項才藝學習、作業活動，以訓練生活自理能力，將來有作業能力時，還可以轉銜到庇護工場。

聚傳媒

員林 身障者

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