新北環狀線震損 土木工程博士議員籲增橋梁檢測

新北環狀線地震災損報告出爐，土木工程博士、新北市議員黃心華今天說，市府應全面檢視捷運重點橋梁，補設防脫開、防落橋裝置；特殊橋梁結構的耐震力，更應加強監造檢核流程。

對此，新北市工務局回應中央社記者詢問時表示，升格至今，已提升新北83座橋梁耐震能力，符合現行耐震規範「小震不壞、中震可修、大震不倒」的要求。

新北市政府3日公布捷運環狀線0403地震災害調查分析報告，認定損壞肇因是施工不當，導致盤式支承模組的插銷跳脫，進而讓鋼箱梁明顯位移。

具有土木工程博士專業的國民黨新北市議員黃心華今天發布新聞指出，建議新北市府對捷運既有橋梁、往後公共工程特殊橋梁結構的耐震能力，應更嚴謹把關。

黃心華說，報告中共調查68處支承，有52個支承並無設計抗拉拔板（防止支承脫開）裝置；其中，有9處發生支承插銷跳脫，甚至梁體橫移達60公分，所幸未發生嚴重落橋事件。

他建議，對於某些重要性與風險極高的橋梁結構，應全面檢討是否增設抗拉拔或防落橋裝置，也補強其他橋梁的剪力鋼箱或止震橫樑，以降低支承失效的風險。

黃心華指出，調查顯示盤式支承模組中，有部分螺栓斷裂，要檢討當初是否低估地震威力，其他未受0403震災影響的設施，仍暗藏耐震疑慮。

他表示，市府應記取經驗，重新檢討重大工程的監造與查核流程；尤其，盤式支承等重要裝置，施工後無法以肉眼檢核，過程應在每個環節檢核，確保符合規範。

工務局指出，依據交通部規定，市府每2年檢測1次橋梁，修繕與分析耐震能力，檢核震時防落橋、橋墩抗震力等指標。目前新北市的橋梁結構，安全無虞。

新北市捷運局告訴中央社記者，將這次盤式支承破壞原因列為未來檢驗項目，特殊外型結構的橋梁，也要求導入第三方審查機制。