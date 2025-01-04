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不再提供塑膠袋 侯友宜：新北46座公有市場年底全變「不塑市場」
農曆新年將至，新北市環保局今在林口區公有零售市場前舉辦「114年終大掃除暨不塑市場推廣」活動，新北市長侯友宜呼籲，民眾採買年貨時要自備購物袋逛市場，同時宣布新北市46座公有市場將在今年底全面轉型為「不塑市場」，市場所有攤商不主動提供塑膠袋。
侯友宜說，市民過年前一定會去市場採買年貨，以統計數量來看，每逛一次傳統市場，平均使用5至8個塑膠袋。因此鼓勵民眾買菜自己「袋」、自備環保購物袋，或使用設置於市場的reBAG回收箱的二手袋，而新北市46座公有市場從今年起全面推動不主動提供塑膠袋，鼓勵自備購物袋的不塑消費模式，預計年底新北將全面達成「不塑市場」的轉型目標。
環保局補充，傳統市場是民眾採購食材雜貨的主要場所，因販售型態讓民眾於採買時習慣性使用塑膠袋，目前新北市46座公有市場中已有15座成為不塑市場，市場內所有攤商不主動提供塑膠袋，鼓勵民眾消費時自備環保購物袋，已成功在去年共計減少約24萬個塑膠袋使用。今年持續攜手與市場處共同推動，預計年底達成剩餘31座公有市場全數加入不塑市場的行列。
市場處表示，林口市公有市場設置有肉品中央處理區及冷凍展示檯，全面導入行動支付符合消費新型態，也設有打包區、「reBAG袋袋箱傳」回收箱，全面不主動提供塑膠袋，鼓勵民眾自備環保購物袋或取用reBAG回收箱之二手袋，部分攤商更願意針對自備購物袋的消費者給予去零頭的優惠，省下荷包又環保消費。
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