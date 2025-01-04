內湖塞車地獄有解？捷運東環段全線10站有一半都在內科

台北捷運環狀線力拚改善內湖交通問題，東環段首個區段標上月開工，全線設置10站，其中5站位在內科，捷運站出入口包含洲子2號公園、大港墘公園、瑞光公園等。北市都審會先行審議6站捷運出入口新建工程，部分站位涉及都市計畫法令待釐清，下次再審，僅3站修正後通過。

東環段全線約13.25公里，起點為環狀線北環段劍南路站後尾軌，行經敬業三路、樂群二路、瑞光路、舊宗路、潭美國小等，最終銜接環狀線南環段動物園站，設置Y30至Y39站共10座地下車站、1座地下機廠，分為2個細部設計標，DF119標為Y30至Y35站、DF120標為Y36至Y39站。

都審會日前審議6站捷運出入口與周邊人車行動線系統、都市景觀環境，Y30站的出入口分別設在萬豪酒店、台北時代廣場、濱江實驗國中，Y31站為洲子2號公園，Y32站在大港墘公園，Y33站是瑞光公園且鄰近瑞光社宅，Y34站則在Tesla台北內湖服務體驗中心，Y35站是緯創、潭美國小且鄰近行善社宅。

然而，Y30、32、33、35站位為公共設施用地，出入口、捷運機電設施等未符台北市土地使用分區管制自治條例，出現侵占退縮3.64公尺範圍、未於範圍內留設2.5公尺人行步道等狀況；Y30、Y35站未達都市設計準則要求，校園退縮不足等；Y30至Y35站各有人行淨寬不足、人車未分道等不符TOD原則。

申設單位坦言，站位退縮不足與地下結構有關，主要出入口會設置在道路兩邊，位置都在都計準則的退縮範圍內，但車站與整體結構有關，要再退縮比較困難，也希望可放寬都計準則。

都發局指出，Y30站位在大彎北段都市計畫範圍內、Y35內湖五期重畫區，都計準則為硬性規定，並非都審可突破。都審委員認為，此要回到都市計畫去做變更，時間會拉長，變數也比較大；其他委員說，Y30站萬豪酒店的出入口很窄，若業者能將前方綠地改為廣場，空間感不要那麼侷促，也能達到雙贏。

都審會決議，Y31、33、34站修正後通過，部分人行、車道動線及景觀配置需再調整；Y30、35站涉及都市計畫法令待釐清，Y32站大港墘公園一處下沉廣場與公園高程設定與景觀配置，包含自行車停車空間，應重新評估檢討。

至於東環段另一細部設計標DF120標為Y36至Y39站，都審會預計今年第一季排審。