環狀線求償引新北議員大戰 卓冠廷TAG蔣萬安酸「江怡臻可提名北市」

新北環狀線中和段地震損壞鑑定報告昨出爐，市長侯友宜表示將向中華工程求償19億，議員卓冠廷昨批中工該保固，主責是北市卻新北墊付14億。議員江怡臻今批卓言論挑撥雙北製造對立，卓則跑到將臉書留言並TAG蔣萬安「新北議員幫你壓著侯友宜面對中工賠償呆帳，下屆北市議員可考慮提名，反正她沒要幫新北。」

新北市長侯友宜昨表示，環狀線受損鑑定結果是中華工程未按核定施工圖施作所致，必定依約求償，雙北市政府將一同向中華工程提告，針對復原工程修復及營運損失等費用求償19.27億，一毛錢都不會放過。

綠議員卓冠廷昨批評環狀線耐震應達6級卻在5弱地震就錯位，從合約內容也顯示中工本來就該保固，該先付的也是主責的台北市，最後卻是新北市卻要幫忙墊付14億讓中工爽爽賺，批侯友宜和北市前市長柯文哲只顧剪綵無視市民安全，第三方鑑定報告證明國民黨、民眾黨和沈慶京的中工集團愧對雙北市民。

藍議員江怡臻今早表示，卓冠廷不懷好心挑撥雙北對立，環狀線因震災斷線，現已全線修復，既然鑑定報告確認是廠商疏失，當然依法依規求償，民進黨什麼都想操作政治鬥爭，批評卓冠廷不懂市政濫用話語權，難道是要新北提告台北，好為中華工程解套？為廠商掩蓋重大疏失轉移焦點？

江怡臻今早發新聞稿並在臉書發文後，卓冠廷則直接跑到江臉書留言表示新北市民和網友全部都在關心「是誰驗收的？」按合約北市府監造和驗收、新北市是業主，北市要對新北市負責，妳我都是新北議員應幫新北市民爭取安全和權益，但妳居然幫北市護航，還說自己「誣指台北市府責任」不滿表示憑什麼說自己誣指？

卓並在江的臉書TAG蔣萬安表示，新北這邊有位議員很積極要幫你壓著侯友宜市長跟你一起面對中工賠償環狀線的呆帳，下屆台北市議員可以考慮提名他，反正他沒要幫新北。