再度深入非綠選區 蘇巧慧：盼獲更多支持

新北市選情愈來愈熱，目前綠營唯一表態的立委蘇巧慧，今天再度深入沒有綠營立委的選區淡水區舉辦活動，並發放賴清德總統春聯。蘇巧慧說，民進黨在新北確實需要很多的努力，當選主委之後，在各地尤其是現在沒有民進黨立委的區域，與大家分享民進黨的執政成績，希望讓大家了解我們的努力，也希望能夠得到更多的支持。

蘇巧慧去年當選新北市黨部主委後，結合青年發展委員會、婦女發展委員會，鎖定新店、淡水、中永和等缺乏民進黨中央層級民意代表的地區，舉辦多場青年講座與親子活動，涵蓋性別平權、音樂藝術產業、以及設計與都市規畫等不同議題，與民眾對話，今年1月也將舉辦青年民主培力營，展現唯一表態新北市長者的決心。

蘇巧慧今天到淡水與前立委呂孫綾舉辦「衣童幸福微笑-聯合慈善公益活動暨園遊會」，並發放「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」聯名春聯。

蘇巧慧表示，總統春聯在這個禮拜一公布之後，非常受到歡迎，好多民眾打電話來服務處詢問，新北市黨部立刻在這個周末，率先把總統、副總統的聯名春聯拿給大家，第一站從淡水，等於是北台灣第一站，也是人口最多的地方，希望可以跟民眾一起分享，總統與副總統給大家的祝福，希望大家拿到這張春聯新的一年都能夠六順和春。

被問到先挑深藍選區進攻，蘇巧慧說，民進黨在新北確實需要很多的努力，她當選主委之後，也是在各個地區，尤其是現在沒有民進黨立委的區域，特別和大家分享民進黨的執政成績。