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林口輕軌何時完成評估？侯友宜：希望6月完成

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往視察林口交流道改善工程後受訪。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今前往視察林口交流道改善工程後受訪。記者江婉儀／攝影

因北北基桃1200通勤月票加持，新北林口輕軌運量達優先路網條件3500人次／公里，捷運局已展開林口輕軌列優先路網規畫，拚今年送交通部審議。新北市長侯友宜表示，希望6月完成評估，民代建議，一定要開說明會，聽取地方意見，且先協調好路廊規畫。

林口輕軌路廊初步建議從粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化一路→復興一路，與機場捷運在A8站轉乘，保留銜接桃園規畫的長庚輕軌機制，待交通部同意列優先推動路線後，就啟動可行性研究。

被問到今年是否可順利送交通部，侯友宜表示，目前除了林口交流道南出北入匝道施作外，捷運局一直在評估林口輕軌是否更能解決大眾運輸部分，希望今年約6月左右評估完能夠報給交通部審查。

新北市議員蔡淑君表示，還待等正式提出來的輕軌規畫，接下來還要開地方說明會，現在地方有很多不同聲音，包含對路線、工期進度等等，民眾都很想了解，希望做相關規畫前，一定要召開地方說明會，聽取不同聲音作為參考。

市議員陳明義認為，新北捷運局是否有跟高公局討論未來輕軌路線，看起來不可能走A9站，一定走A8站，但現在看起來是沒有路廊，不論平面或高架，這部分要先協調，不然未來還是會吵這部分。

侯友宜 機場捷運 輕軌

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