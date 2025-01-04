新北捷運砍光4600萬績效獎金 議員黃淑君批影響士氣

新北捷運公司成立6年，去年首度編列預算書出現營運淨利，編列約4千6百萬績效獎金，但今年預算全遭砍，新北議員黃淑君批勢必大幅影響士氣，捷運公司回應環狀線損壞等原因致虧損，今年若達盈餘目標爭取發放績效獎金。

新北捷運公司2018年成立，新北捷運公司2024年度預算書首次出現營運5年來首次淨利，捷運公司今年初也表示跨年夜煙火疏運3萬餘人次創單日最高紀錄，環狀線復駛新北耶誕城加持，單日運量達7萬餘人次，較去年成長約14%，加上安坑輕軌總運量11萬餘人次，為史上新高。努力行銷公司成效背後，卻是今年預算書中的績效獎金被砍光光。

新北捷運公司員工目前運輸人力872人、業務人力42人、管理人力包括董事長、總經理、職員58人、董事、監察人3人，去年編列績效獎金運輸人力3816萬2000元、業務人力336萬3000元、管理人力467萬。

新北市議員黃淑君表示，新北捷運股公司營業基金2024年首度編列績效獎金，結果2025年績效獎金全部取消，導致獎金預算編列大幅減少，市府為健全財政調整預算編列常見，新北捷運環狀線去年軌道因地震發生錯位，直至年底才完成通車，第一線的員工若是知道相關獎金預算被刪除，勢必大幅影響士氣。

黃淑君說，雙北捷運公司待遇不同，新北捷運公司人力不足，甚至多項保全工作外包處理，若是不積極照顧職員，可能更留不住人才，面對新年度挑戰，除環狀線重新上線外，尚有多處輕軌及今年年底即將試營運的三鶯線，都需員工並肩作戰，希望新北捷運能檢討公司營運制度，照顧同仁福利。

新北捷運公司表示，去年在編列2025年預算時，因新增三鶯線營運前準備費用及預期環狀線修復期影響至2025年第二季起才恢復預期運量，使得全年預算數為虧損值，故無法編列績效獎金。

新北捷運公司說，目前淡海輕軌、安坑輕軌及新北環狀線整體營運狀況良好，在優化轉乘接駁時刻表、推出忠誠旅客回饋方案使運量逐步提升，跨年夜運量剛創下史上新高，加上業外收入在努力推動異業合作、無人智慧販賣機聚落、車站店鋪空間全數滿租、拉高技術服務收入等努力作為，於2024年首度突破1億元，亦為公司創立以來的最高點。

此外，去年12月新北捷運公司也首度在環狀線十四張站推出「全家便利商店FamilyMart x New Taipei Metro」聯名概念店，以站店合一概念推動軌道一站式服務，結合交通與生活讓人力運用多元，試營運期間每日服務超過700名旅客，約3個月營業額即突破400萬元，預期2025年全年營業額可達1400萬元，帶動業外收入創高峰。

新北捷運說，在捷運本業和附業持續推升與加持，若今年決算後可達盈餘目標，將向市府及董事會爭取發放員工績效獎金。