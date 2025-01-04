林口交流道改善工程進度超前1% 侯友宜：盼趕在2026年底完工

國1林口交流道改善工程正施工中，新北市長侯友宜今前往視察工程進度，目前進度近19%，進度略超前1%，侯期待工程能趕在2026年底前完工，但高公局坦言，由於工程範圍用地飽和，要慢慢削邊坡挪出用地，後期吊梁工程只能夜間施工且封路，不能影響原有交通，這是目前工程困難所在。

林口交流道為新北林口及桃園龜山進出國道的主要路徑，但林口地區人口快速成長，加上大型開發案陸續完成，林口龜山間跨越橋儲車容量遠超負荷，造成國道與平面聯絡道路車流回堵。林口交流道改善工程於2023年5月28日開工，截至去年12月底，工程預定進度17.13% 實際進度則超前為18.97%，目標預計2027年1月完工，將可提升國道主線和地區聯絡道路運轉效率。

侯友宜表示，林口交流道交通量大，改善迫在眉睫，現在進度有超前一點，期盼能再快一點，愈早完工愈好，若能在2026年完工，就可因應周遭產業進駐，將壅塞狀況大幅降低。

高公局第一新建工程分局長黃承郎指出，目前工程最大困難處分別是交維及要夜間施工，工程在地方影響較小，主要是使用高公局的地，現在高速公路用地飽和，無法新增用地，只能先往邊坡移動慢慢削，挪出施工空間。

黃承郎表示，施工同時不能影響原有交通狀況，所以只能夜間施工，工程到後期，要吊梁跨過中山高，勢必要多次封閉國道五股-林口段，且要趕在早上6點前恢復通車，市長希望能加快工程進度，但這是工程最大的挑戰，也是最困難的點，無法像其他工程可以加快。

交通管制部分，交通局長鍾鳴時表示，市府已利用林口轉運站部分空間作為汽機車停車場，以及活化月台提供三井Outlet接駁車使用，從去年12月23日起試辦調整客運936A、937A、966A快速公車林口端載客後不下匝道停靠「高公局站」直達台北市，尖峰時段通勤約可節省20至30分鐘。