北捷車站拾得現金、遺失物拍賣所得曝光 1年高達740萬

北捷遺失物的收入，預估114年包含現金和遺失物拍賣，歲入達740萬。但議員質疑，站內拾得現金應該比照民法，而非依行政程序法委託北捷，若無人認領就歸北捷所有；遺失物未認領，北捷也是找廠商投標，價高者得，收入也是給北捷，不同於高捷、台鐵以拍賣會方式處理。北捷表示，未來會參考國內同業做法，評估處理方式。

北市議會審查台北捷運公司的預算和收入時，市議員洪健益指出，對於遺失物的收入，台北捷運公司並非司法單位，不應由警察局依行政程序法委託北捷處理，行政程序法位階沒有大於民法，撿到錢應該交給警察，卻變成北捷代為保管並通知，而且沒人認領，就變成捷運公司的收入，恐有爭議。

議員徐弘庭也質疑，北捷對遺失物的處理方式，若經招領程序仍無人認領，北捷最後是找廠商來估價，依政府採購法，價高者得，收入歸北捷，但高捷、台鐵和高鐵，對遺失物是辦拍賣會處理，只有北捷自己賣掉，為何不比照辦拍賣會？

北捷指出，民法修正後，大捷法把相關捷運系統內遺失物就回歸民法，依據民法804條，公共場所之管理機關招領後，應將無人認領拾得物交存於警察機關或市府。但捷運系統內因遺失物數量龐大，北市府在103年6月13日依據行政程序法，委託北捷代為處理。

北捷指出，逾期處理的法令規定，依據民法807條，遺失物公告招領逾期未認領，由拾得人取得所有權；拾得人經通知公告後未領取者，變賣收入歸屬於保管地的地方自治團體。北捷服務人員於執行勤務拾得遺失物，以北捷為拾得人，屆期由公司取得所有權；民眾拾得屆期由市府取得所有權。

北捷表示，曾於103年透過市府動質處的「惜物網」試辦較貴重遺失物網路拍賣，但增加人事成本、鑑價費用及受理民眾提問、諮詢，影響日常例行業務推動，經評估仍參考政府採購法，以公開招標方式辦理。至於是否辦拍賣會，未來將參考國內同業做法，再評估處理方式。

據統計，112年捷運站拾得內含現金遺失物約2萬8千餘筆，扣除失主已領回件數，北捷透過簡訊通知拾得人約1千6百餘筆，實際認領約1千餘筆。近3年拾獲現金最高為194萬元，已由失主返回車站認領。近3年遺失物拍賣價值最高為111年，較貴重遺失物變賣採公開招標方式辦理，約93萬餘元。