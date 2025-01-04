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大巨蛋天花板有裂痕 蔣萬安：若有必要就要求遠雄檢測
天后張惠妹12月底於大巨蛋辦演唱會，吸引20萬歌迷到場，有歌迷看演唱會時，抬頭看天花板竟發現出現裂縫，直言大巨蛋建築安全「真的Ok嗎？」台北市長蔣萬安上午受訪表示，如果有必要，就要求遠雄透過第三方專業單位來檢測。
據了解，該裂縫屬於乾縮型裂痕，雖不直接影響建築安全，但長期不管恐有公安疑慮。體育局表示，會請遠雄了解原因向外界說明。
針對大巨蛋天花板裂痕，蔣萬安上午出席2025年台北母娘文化季甲辰年歲末冬令救濟活動受訪指出，一定會要求，請體育局持續關注，如果有必要，就要求遠雄透過第三方專業單位來檢測。
台北市市定古蹟松菸文創園區近來有部分建物磚牆出現裂縫，外界關注是否因連續舉辦演唱會所致。對於是否影響結構？蔣萬安指出，昨天文化局和專家學者、技師公會到現場實際現勘，經判斷後，發現裂痕是去年地震造成留下 ，所以建物安全無虞。
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