北市二殯增12座新爐 擬調高外縣市火化費

北市懷愛館（二殯）將新增建12座火化爐，先編環境影響評估費246萬，議會民政委員會昨審議通過，不過，委員會另設預算但書，要殯葬處提高外縣市火化處理費等始得動支。北市評估，外縣市火化費可能從6千調至1萬元。

殯葬處持續編列預算汰換火化爐，民國113至114兩年汰換8爐，預定115至116年持續汰換剩下的6爐，新汰換設備進氣量加大，助燃可以更完全，減少排煙等。

民政委員會昨審二殯新增火化爐環評預算，民委會第一召集人曾獻瑩指出，外縣市火化需求占台北市使用量的35%，應努力將外縣市使用降到合適比例，以減少對北市資源依賴。議員游淑慧也認為，外縣市火化需求，應調整費用並限制額度，確保市民享有優先權。

經過討論後，委員會通過火化爐環評預算，但對動支設下但書，殯葬處要提出改善空汙及提高外縣市火化處理費，並訂外縣市遺體進館量及火化量方案後，始得動支。

殯葬處長張世昌說，二殯目前對外縣市民火化費用為6千元，台北市民為2千元，未來費用調整，會參考北市火化爐更新、養護成本和其他縣市現行火化費。

外縣市以台南為例，台南市民6千元，外縣市1萬元；高雄市民3500元，外縣市民1萬元；有官員指出，若參考南二都，收費標準均達1萬元，北市未來可能最高調整至1萬元。

另外也會評估提高遺體冰存費。