艋舺清水巖外牆 遭貼告示、塗漆

「台北三大廟門」之一、市定古蹟艋舺清水巖有234年歷史，先後遭環保局、北水處張貼告示，環保局人員先以刮刀清除，再以油漆塗補一旁掉色區域共12處，破壞這處古蹟牆面，廟方估算要花上百萬元修補，感嘆「文史維護真的不容易」。

環保局昨強調會負擔修復經費80萬元，但尚未決定是否向肇事清潔員求償；北水處也說，已向廟方道歉，依文資法賠償。文化局表示，修繕將由環保局、北水處負責；文資法屬刑法，廟方若提告仍會開罰。

艋舺清水巖俗稱祖師廟，創於西元1790年，是大台北地區祖師廟的祖廟，也是萬華地區重要宗教信仰中心，見證早期閩南安溪移民歷史及艋舺市街發展歷程，內政部於1985年公告為國家三級古蹟，後因文資法修法，改為直轄市定古蹟，北市文化局2022年1月補充公告土地定著範圍的右護龍外牆為古蹟。

廟方指控北市環保局清潔員擅自在祖師廟古蹟牆上張貼告示，已損壞古蹟，事後用刀刮除又破壞一次，再以油漆補救，結果愈補愈大洞，專業機構評估修復恐需上百萬元；但就在廟方與文化局、環保局耗費近1年協商賠償時，同一面牆去年12月31日又被北水處西區營業分處逕自張貼施工告示。

艋舺清水巖董事長周承澤感嘆，連公家機關對下屬單位及包商，都沒有足夠的古蹟維護勤前教育，才屢次破壞，文化資產保存真的不能只靠表列的保存者。

環保局副局長盧世昌表示，清水巖右護龍前人行道消防栓前是垃圾收運點，常有民眾提早放置垃圾，有人陳情盼張貼「禁丟垃圾」告示，前年8月萬華區清潔隊員不知外牆是古蹟張貼告示，想不到後來一連串失誤造成更大的問題，將協助廟方提出國賠請求。

北水處表示，張貼告示是為了維修消防栓，最近也要銑鋪路面，但未發現張貼處為古蹟牆面，造成廟方困擾，昨已前往致歉，未來也將精進施工流程，並強化與承包商的溝通及勤前教育。