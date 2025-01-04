北市府沒說帖 綠刪北捷子公司預算

台北市府今年度編列6千萬成立「台北捷運遊憩事業公司」，繼議會財建委員會日前刪子公司投資預算2400萬元，交通委員會昨審議再刪3600萬，等於預算全遭封殺。北捷回應，將持續跟議會加強溝通，爭取議員支持。

台北捷運公司委外經營台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車，認為應該由專業公司來經營，擬登記資本額2億元成立遊憩事業子公司，公司為百分之百公營，股權40%為北市府、60%為北捷，受市府及議會監管。

遊憩事業子公司初期實收資本額規畫6千萬元，其中北市財政局編列2400萬元、北捷3600萬元。

財建委員會日前審議財政局的2400萬元預算時，議員認為，北捷無法承諾成立公司後可自負盈虧，虧損卻要由市府承擔，經討論後預算遭刪，國民黨則保留大會發言權。

昨交通委員會審議，民進黨北市議員洪健益、林延鳳、顏若芳及趙怡翔認為，財建委員會已刪2400萬預算，交通委員會也該全額刪除，若支持的議員可提覆議，即使進入政黨協商，交通委員會也要先表達態度。

綠營認為，市府對這項重大議案始終未表達態度，如果要捍衛政策，應該遊說或溝通，牽動府級決策又沒有說明，市長蔣萬安也沒有態度，議會為何要比市府用心？

交通委員會第一召集人、國民黨議員徐弘庭說，如果預算全額刪除，代表不同意成立子公司，如果有條件成立，就該把科目預算先留下來，進到政黨協商再談，「沒必要把預算砍到0」。

藍綠各有堅持，討論後舉手表決，4名民進黨議員贊成全數刪除；新黨議員侯漢廷、國民黨議員張斯綱則反對，藍營寡不敵眾，最後拍板全刪。

不過，侯漢廷、張斯綱及徐弘庭保留大會發言權。