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鑑定捷運環狀線震損肇責 學者：依證據分析驗證

中央社／ 新北3日電

新北捷運環狀線震損鑑定報告今天出爐，認定中華工程疏失導致支承失效、大梁錯位。中華民國結構工程學會表示，經比對現場證據與設計圖、施工圖，電腦模擬驗證，確認肇責單位。

市府下午舉行記者會說明，雙北市政府將向廠商求償新台幣19.27億元。

除市府官員出席記者會，還包括中華民國結構工程學會理事長林子剛，專家小組召集人宋裕祺講座教授、新北市土木技師工會理事長賴建宏。

林子剛回應中央社記者提問時表示，鑑定時，新北市土木技師公會已做初步結論，結構工程學會依據其實際調查的證據去分析，並調閱計算書、設計圖、施工圖。審查過程中，也邀請設計單位、施工單位、與營運單位針對轄管業務說明。

林子剛說，結構工程學會依土木技師的調查，要鑑定確認是否盤式支承插銷問題，導致鋼箱梁位移。經由深入探討與個案分析，比對與研究後，確認最終鑑定結果。

至於施工廠商的回應，林子剛說，鑑定時有請施工廠商說明施做過程，及整個盤式支承是如何製作的；當時，中華工程也有說明相關問題。

捷運局長李政安在記者會中表示，專家學者也建立結構模型，以電腦模擬方式驗證，確認中華工程未按核定施工圖施作，導致大梁錯位。針對鑑定報告中涉及「實質肇責及責任原因之判斷」，則尊重學會專業判斷。

依市府公布的求償金額19.27億元中，由中華工程負責的環狀線復原工程為7.96億元，環狀線其他修復費用為6.45億元，營業損失與接駁費用為4.86億元。

捷運局長李政安回應記者詢問表示，地震後，中華工程負責修復，部分維修費用工程款尚未完成計價，新北會依法完成抵付清償；也就是說，尚未支付的工程款，將會充抵為賠償金。

捷運環狀線 新北捷運

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