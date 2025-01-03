快訊

網友許願廠商推出梅粉調味料 知名品牌「小磨坊」親自回應了

罷傅團體行動了！辦實體連署開第一槍 網紅八炯也到場號召

議員要求加強電梯公安 新北：提升抽查比例

中央社／ 新北3日電

新北去年底發生殯儀館貨梯，與板橋捷運出口電梯故障墜落意外；民進黨市議員黃淑君今天要求加強抽查比例，並成立跨局處審查機制。市府說，今年對逾20年住宅電梯增加抽查比例。

市議員黃淑君今天發布新聞表示，去年10月27日板橋區府中捷運站2號出口，發生昇降設備故障墜落傷人事件。事後鑑定報告顯示，三級安檢制度漏洞百出，卻依然可以核發許可執照。

黃淑君說，截至113年底，新北市共有將近5萬台昇降設備，5成4為20年以上的設備，高齡設備佔比高。但一季抽檢9台，一年僅抽檢36台，不符合比例原則。

她說，市府對昇降梯的設計、施工、核照至維護，都僅能委由專業單位辦理。她要求應檢討安檢抽查比例，提高抽檢頻度。除建築物昇降設備，「供生產作業所需之昇降設備」（俗稱貨梯），管理法令及權責不明確，也應檢討使用規範。

對此，市府工務局回應中央社記者詢問表示，昇降設備管理是依據中央訂定的建築法，和昇降設備管理辦法執行，新北市府的安檢要求比中央的規定更嚴謹。

工務局說，針對公有建物、停車場、賣場等設備的抽查比例提升至10%；自今年（114年）起，針對住宅設置20年以上的電梯，將再增加至少抽驗100台。

安檢 電梯

延伸閱讀

獨／新北師鐸獎校長飆罵「還沒罵夠你」 教師申訴霸凌結果今出爐

【重磅快評】林右昌湯圓已下鍋 還惹怒一堆人

落實獸醫人才培訓 新北議員黃淑君呼籲設「獸醫不開業獎金」

黑熊學院接力護台灣到新北 民眾於首站鶯歌風雨中前行

相關新聞

正覺教育基金會偏鄉服務 教新北石門長輩反詐騙

正覺教育基金會發願要偏鄉服務，最近年關將近詐騙頻傳，所以特別來到石門尖鹿馨窩長者關懷據點為長輩進行反詐騙宣導，志工們有趣的講述反詐騙要怎麼做，長輩也相當熱絡的分享回應，現場氣氛熱烈，而長輩們也獲益良多。

新北淡水稅捐處捐發票送春聯 創意圖字新氣象

傳統農曆新年將至，為了讓大家提前感受過年氣氛，在淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，由新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，特別邀請到了知名書法老師唐菁來寫春聯，不過寫的春聯字型不像是傳統書法，而是添加了許多創意圖案搭配可愛字體，展現不一樣的農曆年節氣氛。

環狀線鑑定出爐 調坡板銑穿出現41毫米空間導致插銷跳脫

環狀線去年遭遇震損，新北市府委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，報告指出，9處位移鋼箱梁中，損壞的盤式支承中，插...

環狀線鑑定結果出爐 綠議員要求先提假扣押

環狀線鑑定結果出爐，認定施工廠商中華工程「未按圖施工」，新北市議員張嘉玲指出，有鑒於京華城案沈慶京集團資金狀況不穩定，有...

新北瑞芳四腳亭停車場要改收費 里長：地方停車需求增

瑞芳四腳亭吉安里和吉慶里各有一處停車場，早期由地方認養維護，提供給民眾免費停車，但在去年台鐵收回接管後，將採用收費方式管理，雖然地方有反彈聲音，但落實使用者付費精神，也能提升停車場品質。

新北瑞芳觀光地區遊客激增 警分局嚴陣以待

隨著年節將至，現在各地湧現觀光人潮，尤其九份地區，這兩個星期以來觀光人數激增，將九份街道擠得水洩不通，交通運輸也備受考驗，對此，瑞芳警分局也做好萬全準備，確保交通順暢及民眾安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。