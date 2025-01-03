環狀線鑑定出爐 調坡板銑穿出現41毫米空間導致插銷跳脫

環狀線去年遭遇震損，新北市府委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，報告指出，9處位移鋼箱梁中，損壞的盤式支承中，插銷若按圖施作，應該以5mm深度與調坡板結合，現況卻被「銑穿」產生41mm多出來的空間，在地震作用下，插鎖向上跳躍進入多餘空間，使得插銷底部脫離支承上、下盤交界面，而喪失抗剪能力，導致支承失效引致大梁錯位。

新北捷運局指出，盤式支承的主要功用上部結構載重傳遞至下部結構內，提供如溫度伸縮、潛變等足夠的移動空間。

受損的三跨連續鋼箱梁 (P1316-P1319)設計為樹枝狀橋墩特殊結構型式，上層梁及下層梁分別配置於橋墩中心線左、右側懸臂帽梁上，形成偏心懸臂結構型式，橋梁結構行為複雜，分析及設計具高度挑戰性及困難 度。

而簡支梁段採疊式橋墩設計，部分鋼梁與墩柱亦有偏心情形，橋梁結構行為較單層式高架橋複雜，不過報告指出，依民國95年鐵路橋梁耐震設計規範，設計地震所對應地表加速度為283gal，這次0403地震，依中央氣象署公布位置最近的積穗國小測站地震最大地表加速度為214.92gal (南北向)，未達規定值。

報告指出，這次損壞的盤式支承中，插銷若按圖施作，應該以5mm深度與調坡板結合，但現況卻被「銑穿」產生41mm多出來的空間，在地震作用下，插鎖向上跳躍進入多餘空間，使得插鍋底部脫離支承上、下盤交界面，而喪失抗剪能力，導致支承失效引致大梁錯位。

鑑定報告指出，本次災害橋梁調坡板若無銑穿留有贅餘空間時，應不會發生本次橋梁支承損壞、鋼箱梁錯位及新北環狀線軌道斷裂；受損原因是「廠商疏失」，施工廠商中華工程未按核准施工圖施工。

捷運局長李政安說，這9處受損位移鋼箱梁，都有類似未按圖施作「銑穿」情形，其他未受損路段經委外結構技師鑑定，目前都屬於安全情況。

銑穿情形，是否會造成捷運橋樑斷裂？李政安說，基本上結構有插銷抵抗水平力，正常狀況不會有問題，只是這次遇到超強地震跳動力，目前除了換新32盤式支承，目前也設置第二道防線，設置抗拉拔裝置，讓結構更穩固。

新北市土木技師公會理事長賴建宏指出，公會在震後進行的橋樑調查發現盤式支承有未按圖施工的情況，才會導致當時肉眼所見的位移及損壞情況。