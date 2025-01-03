蛇麼都好運 新北汐止議員備春聯、紅包袋迎春

迎接2025年，新北市議員白珮茹除了準備每一年都會推出的磁鐵年曆之外，就要過年了也應景的特別請人設計了款式獨特的蛇麼都好運紅包袋、春聯，要發送給民眾，也歡迎有興趣的民眾，可以前往服務處索取。

新北市議員白珮茹表示，今年服務處推出了蛇年的春聯，主題是蛇麼都好運，祝福大家可以好運一整年，歡迎市民踴躍索取，同時因應大家希望有紅包袋的要求，也精心設計了蛇麼都好運的紅包袋。

精心設計的紅包袋是燙金的字體，增添年節喜氣，上頭印著蛇麼都好運，吉祥味十足，還有就是詢問度超高的磁鐵年曆，剛出爐的2025年年曆，一樣是以俏皮可愛的公仔圖案設計，和大家一起迎接新的一年，磁鐵年曆自從2009年開始推出，就一直很受歡迎，今年主題訂為蛇年，蛇麼都有，一樣很討喜。

白珮茹說，蛇年的磁鐵年曆，蛇麼都有，不少市民有搜集磁鐵年曆，很多朋友常常出版時間還沒到，就會打來服務處問什麼時候出爐，歡迎有需要的市民朋友趕快來索取，因為數量有限，可以貼在冰箱或是辦公桌上面，也祝大家新年快樂、平安健康一整年。