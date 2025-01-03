新北瑞芳觀光地區遊客激增 警分局嚴陣以待
隨著年節將至，現在各地湧現觀光人潮，尤其九份地區，這兩個星期以來觀光人數激增，將九份街道擠得水洩不通，交通運輸也備受考驗，對此，瑞芳警分局也做好萬全準備，確保交通順暢及民眾安全。
基山里里長石智能說，九份是外國觀光客的旅遊勝地，近期因日本放長假，加上現在還有基隆港郵輪遊客，都會選擇九份遊程，不管是人走的路還是車走的車道，幾乎都是水洩不通。尤其大客車很多一輛一輛，停車場滿位後，出入口常常阻塞，導致交通大亂，也呼籲停車場業者要做好管制措施。
瑞芳警分局交通組組長吳伯書說，針對近期適逢外國連續假期，吸引大量外國遊客湧入九份地區，分局立即派遣警力快速到位，針對重要道路節點進行交通疏導，同時報請市府協調基隆客運增派接駁公車，加強疏運遊客量能，以確保九份地區周邊交通秩序安全。
針對春節連假到來，預估湧入大量遊客，瑞芳分局將啟動彈性車輛管制措施，並透過警廣、社群媒體等平台提供民眾最新即時路況參考，也呼籲要來水金九地區的遊客可以多多利用大眾交通工具前往，分局將動員最大警力量能，確保交通順暢及民眾安全。
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