新北瑞芳觀光地區遊客激增 警分局嚴陣以待

傳統農曆新年將至，為了讓大家提前感受過年氣氛，在淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，由新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，特別邀請到了知名書法老師唐菁來寫春聯，不過寫的春聯字型不像是傳統書法，而是添加了許多創意圖案搭配可愛字體，展現不一樣的農曆年節氣氛。

2025-01-03 18:58