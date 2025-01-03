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新北瑞芳四腳亭停車場要改收費 里長：地方停車需求增

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
四腳亭停車場原本是免費停車，但因為缺乏維護，產生環境髒亂等亂象，現台鐵收回後將採收費方式管理。 圖／觀天下有線電視提供
四腳亭停車場原本是免費停車，但因為缺乏維護，產生環境髒亂等亂象，現台鐵收回後將採收費方式管理。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳四腳亭吉安里和吉慶里各有一處停車場，早期由地方認養維護，提供給民眾免費停車，但在去年台鐵收回接管後，將採用收費方式管理，雖然地方有反彈聲音，但落實使用者付費精神，也能提升停車場品質。

四腳亭兩處停車場，因長期缺乏管理維護，加上民眾缺乏公德心，導致停車空間環境不友善及環境髒亂種種亂象，引起民怨，現在台鐵公司收回接管，也打算採收費方式管理，有效提升停車場的品質。不過因四腳亭地區居民共上千戶，停車需求激增，地方也盼政府重視民眾的停車需求。

吉安里里長謝永昌就說，吉安里就有一千三百多戶，加上多為老舊房屋，停車空間也少，居民只能停在路邊或是其他閒置空間，但有時還會被檢舉很無奈，也盼政府部門可以重視四腳亭地區的停車需求。

停車場 吉安 瑞芳

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