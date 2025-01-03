新北淡水稅捐處捐發票送春聯 創意圖字新氣象

傳統農曆新年將至，為了讓大家提前感受過年氣氛，在淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，由新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，特別邀請到了知名書法老師唐菁來寫春聯，不過寫的春聯字型不像是傳統書法，而是添加了許多創意圖案搭配可愛字體，展現不一樣的農曆年節氣氛。

書法老師唐菁表示，稅捐處每年都會舉辦寫春聯活動，反應都很熱烈，因此今年特別在春聯書寫字型上面，加入一些創意的表現，例如加入了小插畫，在蛇年即將到來的同時，用毛筆畫出蛇型意象，搭配有別於傳統字型展現春聯的創意發想，帶來新年新氣象，不僅是符合民眾需求，同時也要顧及排隊，所畫內容速度也要夠快，可說是有些許的難度。

新北市稅捐處淡水分處主任李政龍表示，為了推廣雲端發票，減少使用紙本發票，提倡環保，特別限定只能捐雲端發票，或新申辦手機條碼，就可以換取大師的春聯，另外再多捐發票可以領取許多的生活物資，包括了洗碗精等等，讓捐發票換春聯，還能夠做公益一舉兩得，稅捐處淡水分處也說，希望在農曆年節到來，提前讓大家感受過年氣氛。