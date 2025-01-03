正覺教育基金會偏鄉服務 教新北石門長輩反詐騙

正覺教育基金會發願要偏鄉服務，最近年關將近詐騙頻傳，所以特別來到石門尖鹿馨窩長者關懷據點為長輩進行反詐騙宣導，志工們有趣的講述反詐騙要怎麼做，長輩也相當熱絡的分享回應，現場氣氛熱烈，而長輩們也獲益良多。

石門尖鹿馨窩關懷據點主任林淑芬說，有別於一般反詐騙宣導，在案例分享與應該怎麼應對還有該打什麼電話確認訊息，還加入了發生警急狀況應該要打110求救的資訊，這個對長輩來說是相當基本的知識，但是當緊急狀況發生時往往卻容易被忽略，因此也提醒長輩要記得，最後正覺教育基金會也歸因只要有堅定的信念就能不容易被詐騙。

正覺教育基金會服務對象眾多，從兒少到長輩都有，除了反詐騙還有反暴力等等的宣導，目標是希望能夠到石門開設一個超過百人參與的活動，而未來石門尖鹿馨窩關懷據點主任也會持續連結資源，要與正覺教育基金會一起，傳遞正能量，讓更多人生活變得更好。