快訊

前妻許允樂愛上李玉璽 張兆志一句話回應遭「網友狂嗆」

下班注意！板南線南港站一度異常 列車班距拉大「月台擠滿人」

台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

環狀線雙北共同向中工求償 綠營質疑新北放過台北

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環狀線去年因震災受損，去年12月12日修復完畢恢復行駛。本報資料照
環狀線去年因震災受損，去年12月12日修復完畢恢復行駛。本報資料照

環狀線鑑定結果出爐，新北市長侯友宜今天表示，將與北市一起向未按圖施工的中華工程求償。民進黨新北市議員卓冠廷指出，人禍是中工的，中工是台北市府委託的，新北是業主，本應向台北提告求償，台北再向中工求償，放過台北市是什麼意思？

卓冠廷說，現在威京捲入柯文哲司法案，土地被扣，中工還付得出錢嗎？難道又變新北全民買單？如果發現中工「沒有按圖施工」，那豈止一個地方有問題，捷運局應即刻起展開全線調查，釐清是否有其他墩柱同樣未按圖施工。

卓冠廷說，侯友宜市長不好意思講的話他來講「蔣萬安還錢！李四川踹共！」。

民進黨團總召張維倩要求，新北市府應立即召開專案會議，追究施工廠商責任，並檢視捷運施工及監管制度漏洞，防止類似情事重演。呼籲市長切勿畏懼中華工程的惡勢力，一定要硬起來跟台北市一起索取賠償的費用，絕不能白白讓新北市民當冤大頭。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰則說，捷運系統是城市交通的命脈，對於通勤順暢至關重要，這次事故的修復工作，不僅是對公共安全的維護，更是對城市交通運行穩定性的承諾，透過快速有效的修復行動讓工程進度提早完成，展現市府在面對危機時的專業與決心。

副書記長蔡淑君則強調，在事故發生後，市府透過委託第三方專家進行公正鑑定，明確找出事故原因並責任追究，這不但能突顯市府對市民負責的態度，修復後雙北政府共同決定依法向中華工程提告並求償19.27億元，也是為了捍衛市民的利益，確保公共資源不會因為施工疏失而浪費。

延伸閱讀

環狀線中華工程未按圖施工 新北市長侯友宜：求償19.27億

新北義學國中體育館共構停車場 拚116年完工

影／柯文哲再被羈押禁見 侯友宜：人民期待司法公正不受政治影響

獨／新北市府新年大風吹 曝侯友宜元旦輪調12人主因

相關新聞

下班搭板南線注意！南港站異常 列車班距拉大

北捷今天下午5點09分，板南線南港站發生異常，影響南港站到南港展覽館站間列車列車，班距約12分鐘，其餘班距約4到6分鐘。...

北市補助公寓增設電梯申請累計達百案

臺北市政府整建維護自104年開始推動老公寓增設電梯並提供簡易申請補助（整維得來速-套餐B）方案，迄今申請案巳累計達到100案里程碑，為全國之冠。 臺北市都市更新處表示，推動都市更新，不只有拆除重建，

十三行博物館全新考古挑戰登場

新北市立十三行博物館全新推出「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款獨家互動遊戲機臺，結合教育性與娛樂性，透過精心設計的互動遊戲，玩家能在挑戰中認識新北市重要考古遺址，體驗考古工作的專業與樂趣，歡

環狀線雙北共同向中工求償 綠營質疑新北放過台北

環狀線鑑定結果出爐，新北市長侯友宜今天表示，將與北市一起向未按圖施工的中華工程求償。民進黨新北市議員卓冠廷指出，人禍是中...

大巨蛋影響松菸古蹟？ 技師：需架設機器監測

台北大巨蛋去年12月開放演唱會，但共振影響下，周遭鄰里不滿，也傳出影響到市定古蹟松山菸廠建築疑似龜裂。對此，北市文化局今...

2025新北好年味 免費遊河還能辦年貨

「2025新北好年味」系列活動，將於1月17日至2月2日在空軍三重一村登場，多項新春活動輪番上陣，包含免費遊河活動、小龍迎春圍爐宴，還有集結新北美食及伴手禮的年貨市集及消費抽限量船票等，過年前夕還有新

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。