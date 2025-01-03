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大巨蛋影響松菸古蹟？ 技師：需架設機器監測
台北大巨蛋去年12月開放演唱會，但共振影響下，周遭鄰里不滿，也傳出影響到市定古蹟松山菸廠建築疑似龜裂。對此，北市文化局今天安排會勘，台北市結構技師公會理事長徐茂卿會後受訪表示，龜裂對於建築物沒有危險疑慮，若要確定是否為共振影響，建議在演唱會前幾天架設機器進行監測。
徐茂卿說，依據判斷應該是一些原來磚牆的龜裂，因為建物本身也有近百年的歷史，所以應該是有些地震留下的痕跡，至於大巨蛋舉辦演唱會活動產生震動，可能也會對於建物多多少少有影響，不過要確定因果關係，就需要進行監測。
徐茂卿說，監測就必須要等到下次大巨蛋舉辦活動前2天或3天進行觀測，所得到的數據才能證明對於舊有建物的影響，假如有所影響，就要做額外補救措施，或者對於外來震動，像是跳躍時不要太大。
至於該裂縫是否對建築結構安全影響？徐茂卿說，松菸是一個回字形建物，認為影響不會很大，他也看了原先松菸活化的設計圖，建築有做補強措施，不至於會有馬上倒塌或其他危險性。
徐茂卿認為，大巨蛋的地理位置很好，且建築活化也希望人流愈多，「建築物的利用或是活化才能夠達到一個最大的一個目的。」有時候當然會產生額外的不便，說要完全禁止，其實也得仔細思考。
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