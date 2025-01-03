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北市：環狀線震損為施工瑕疵 雙北共同求償廠商

中央社／ 台北3日電

北市捷運局今以新聞稿表示，環狀線因0403地震受損，經調查為施工瑕疵、與施工圖不符，相關損害應由廠商中華工程負責，雙北將一同求償。

新北捷運環狀線因去年0403地震9跨鋼箱梁位移等。北市捷運局今以新聞稿表示，受損原因調查，依新北市捷運局及北市捷運局共同委託中華民國結構工程學會，今天提出的調查報告，主要為盤式支承上方的調坡板被銑穿，致使插銷上方留有贅餘空間，導致在地震作用力下，插銷向上跳躍進入贅餘空間，使得插銷底部脫離支承，終因支承失效引致大梁產生錯位。

北市捷運局第一區工程處說明，經中華民國結構工程學會調閱廠商提送施工圖，盤式支承插銷厚度約4公分，調坡板應以5mm的深度與插銷緊密結合，但實際情現況卻是調坡板被銑穿，深度達41mm，與施工圖不符。

捷運局第一區工程處進一步表示，因調坡板為介於大梁與支承間的非主要構造物，由施工廠商負責設計並於工廠組立完成後現場吊裝，因此0403地震時環狀線因前述施工瑕疵受損，依新北市政府提供工程修復、營運損失及其他衍生損害金額，應由施工廠商中華工程依約依法負其責任。

北市捷運局表示，後續將依契約規定與廠商進行磋商與協調，如無法達成共識，將由雙北市政府一同向廠商求償。

地震 新北捷運

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