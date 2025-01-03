環狀線修復也是中工執行惹議 新北市府：確認安全才通車

環狀線損毀鑑定報告今天出爐，確認施工廠商中華工程未按圖施工，由於後續修復工作也由中華工程執行，外界憂心環狀線是否安全？新北市副市長陳純敬強調，在地震發生後，無論是受損還是未受損段，都有經過結構技師重新檢視確認安全性，而修復路段也都有強化相關設計，確認安全後才通車。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，環狀線復駛經過126項靜態測試、66項動態測試，安全無虞才復駛，截至1月2日百分百沒有異常，系統可用度100%。

環狀線0403地震受損，今天公布鑑定結果，第三方專家學者鑑定報告出爐，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，導致支承上、下盤交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位，針對復原工程修復及營運損失費用，新北市長侯友宜強調，雙北市政府會一同向中華工程提告，求償19.27億。

新北捷運局統計，環狀線毀損，環狀線復原工程金額7.96億元，環狀線其他修復費用6.45億元，營業損失及公車接駁費用4.86億元，全數都將向中華工程求償19.27億元。

如何確保相關求償能夠到手，捷運局長李政安表示，中華工程是上市公司，根據財報有一百億資本，先前雙方簽約還有保固金可以充抵，將來也會與台北市府一起將向法院提告求償。

未來是否將中工列入黑名單，副市長陳純敬表示會依照採購法執行，他也說「他們（中工）是處於不利狀態」。

捷運局長李政安指出，目前新北捷運建設沒有中華工程承攬的相關工程，未來盤式支承破壞原因列為未來檢驗項目，特殊外型結構橋樑也會導入第三方審查機制，確保營運安全無虞。