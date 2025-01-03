北市二殯將新建12座火化爐 擬調外縣市民火化費至1萬元

北市懷愛館(二殯)火化場新建工程，將新增建12座火化爐，先編環境影響評估費246萬，今在議會民政委員會審議通過，不過，委員會另設預算但書，要殯葬處提出改善空污及提高外縣市火化處理費，並訂定外縣市遺體進館量方案送議會後，始得動支。據指出，因考量其他縣市火化費用作為調高之依據，外縣市費用可能最高調整至1萬元。

北市二殯新建火化爐，殯葬處持續編列預算汰換火化爐，113至114兩年先汰換8爐，預定115至116年持續汰換剩下的6爐，新汰換設備進氣量加大，助燃可以更完全，減少排煙，未來也持續汰換空汙設備，目前為「1對2」改為「1對1」，讓空汙設備運轉能更為順暢。

對於北市擬新增二殯火化爐，北市議會民政委員會上午審查二殯新增火化爐環評預算，民委會第一召集人曾獻瑩指出，新增火化設施，需同步解決空污及外縣市火化需求湧入等相關問題，殯葬處應對空污改善方案及限制外縣市民眾進北市火化的部分，提出完整規畫。

另外，曾獻瑩指出，外縣市火化需求占台北市使用量的35%，應努力將外縣市使用降到合適比例，以減少對本市資源的依賴。市議員游淑慧也認為，外縣市火化需求，應調整費用並限制額度，以確保台北市居民享有優先權。

經過討論後，委員會通過火化爐環評預算，但對動支設下但書，殯葬處要在提出改善空污及提高外縣市火化處理費並訂定外縣市遺體進館量及火化量方案送本會後，始得動支。

對於市議會民政委員會但書，針對外縣市火化費擬調高，調高幅度？北市殯葬處長張世昌表示，二殯目前對外縣市民火化費用為6000元，台北市民為2000元，未來費用調整，會參考北市火化爐更新及養護成本，另外，其他縣市現行火化費用，也是參考依據之一。

以台南市為例，台南市民6000元，外縣市1萬元；高雄市民3500元，外縣市民1萬元；據指出，若參考台南、高雄市外縣市收費標準均達1萬元，北市未來可能最高調整至1萬元。

另外，北市也同時評估考量提高遺體冰存費用，以加大價格差異，優先滿足北市需求，目前遺體寄存費，北市民每日400元，外縣市800元，外縣市民會調高。