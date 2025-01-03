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2025新北好年味 免費遊河還能辦年貨

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

「2025新北好年味」系列活動，將於1月17日至2月2日在空軍三重一村登場，多項新春活動輪番上陣，包含免費遊河活動、小龍迎春圍爐宴，還有集結新北美食及伴手禮的年貨市集及消費抽限量船票等，過年前夕還有新春走秀、二手市集，新年期間有應景的迎財神與百人搖元宵等活動。

經發局長盛筱蓉表示，為推廣新北市年節商品及優質業者，今年透過跨機關及公私資源整合，攜手文化局、高灘地工程管理處及空軍三重一村等單位，以眷村年味及歲末圍爐為主題推出系列活動，邀請2024新北嚴選業者及市場名攤等商家，一起推出新北年貨市集，提供南來北往的民眾更多年節商品選項，並邀請2024新北嚴選美食名店獲獎業者共同推出小龍迎春圍爐宴，將新北好味道介紹給大家。

經發局表示，今年新北年貨市集將於1月18至19日，每日11點至18點於空軍三重一村開賣，由新北嚴選及市場等20家業者一起共襄盛舉，另於市集任兩個店家消費，憑發票或收據到即可到大會服務台參加抽獎，獎品包含期間限定水陸小旅行等，讓你新年遇水則發。另為了讓民眾能感受到更濃厚的年節氛圍，與新北嚴選美食店家推出「小龍迎春圍爐宴」，於3日中午12時線上開賣，只要花3,999元就能享用價值超過8,000元的團圓年菜，數量有限，售完為止。

同時為拓展藍色公路，活化忠孝碼頭功能，1月17日至19日推出現限量免費航班，邀請民眾坐船遊河辦年貨，凡至KKTIX線上報名，即可於指定時間前往忠孝碼頭或大稻埕碼頭，往來雙北採辦年貨。

聚傳媒

年貨 碼頭

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