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2025台北燈節西區 1月24日-2月16日登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市政府觀光傳播局2日舉行「2025台北燈節」首場記者會，會上除主燈「福豆豆」搶先亮相，也宣布活動將在1月24日率先點亮城市光廊，2月2日至16日於臺北西區正式開展！

    臺北市政府副市長林奕華介紹，今年燈節以「蛇來運轉」為主題，視覺呈現彩祥雲圍繞福蛇的概念，將「圓滿、順利」的新年祝福帶給國內外遊客，而主燈「福蛇豆豆」則將設置在具重要歷史意涵的中山堂前廣場，邀請大家一起來臺北，感受豐厚文化底蘊與潮流能量交織的城市節慶氛圍。

    林奕華副市長表示，燈節場域西門町，這裡不僅是國內外遊客造訪的熱門景點，也是傳統與潮流文化匯聚之地，在此舉辦年度盛會燈節活動，除延續傳統燈節的創意與精彩，更透過現代藝術設計的轉化，帶來耳目一新的視覺與聽覺體驗，邀請民眾與國際旅客一起探索充滿活力的臺北街頭；她也感謝企業、宮廟及商圈、學校共同響應，公私協力讓台北燈節更加豐富精彩。

     「2025台北燈節」策展人劉治良表示，今年主燈高約13米，設計突破對蛇的傳統印象，並邀請塗鴉藝術家祁孟含（阿奈）攜手創作。主燈以繽紛色彩與幾何圖案構建蛇身圖騰，並結合在地文化，展現別具匠心的創意與設計巧思；而主燈展演將融合燈光與特效，其中靈動的眼睛動態表現，更為主燈秀增添幽默與趣味感，象徵新年的活力十足與財運滾滾，這座結合歷史文化與潮流元素的主燈，將為中山堂注入時尚潮流的氣息。

     劉治良進一步說明，2025台北燈節規劃四大展區，包含「主燈區」、「西門展區」、「中華路展區」及「北門展區」，有眾多國內外藝術家加入燈組創作，包含參與主燈圖騰設計的塗鴉藝術家—祁孟含，以及跨界音樂旅人－林強，為燈組量身打造專屬音樂，注入獨特靈魂。此外，日本天團GLAY的主唱TERU也一同參與燈組設計，TERU還特別錄製問候影片，邀請民眾在光影與音樂的流動中感受燈節魅力。

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