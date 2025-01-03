北市補助公寓增設電梯申請累計達百案

臺北市政府整建維護自104年開始推動老公寓增設電梯並提供簡易申請補助（整維得來速-套餐B）方案，迄今申請案巳累計達到100案里程碑，為全國之冠。

臺北市都市更新處表示，推動都市更新，不只有拆除重建，整建維護也是選項。為加速推動「整建維護」政策，協助老公寓延長使用年限，並符合高齡長者及行動不便者之生活需求，增進整體生活環境品質，本處113年度修正增設電梯補助作業規範，首創將原申請人資格由公寓大廈管理條例所訂之管理委員會、管理負責人，放寬增加單棟建築物區分所有權人過半數選定「代表人」也可以申請補助，大幅增加民眾申請意願，113年度截至12月31日止受理申請共19案，相較前一（112）年度申請13件增加4成6，顯示市民對於老公寓增設電梯風潮正興。

增設電梯補助第100案就位於信義區忠孝東路五段鬧中取靜的富台社區內，屋齡已逾30年，屋況良好，為常見的五層樓雙拼步登式公寓。住戶們均是長年久住於此的好鄰居，隨著年紀增長、行動愈來愈不便，對於上下樓頗為困擾，但住戶們多不願搬離熟悉環境，在該社區管理委員會陳連壽主委與熱心居民協調整合、努力奔波，成功說服街坊鄰居參與，並共同並出資興建電梯。

北市更新處進一步指出，該社區公寓樓梯間前，除皆有足夠空間增設電梯外，一樓住戶們也願意配合拆除自有部分建築，並達成增設電梯的目標，這是一件完美結合大家理念，共同成就的典範。該社區預計將陸續有6棟增設電梯申請補助，更新處將持續協助住戶完成有電梯可搭的心願，一步步實踐在地安養共老。

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