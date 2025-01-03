十三行博物館全新考古挑戰登場

新北市立十三行博物館全新推出「撞見新北考古遺址」和「考古腦筋急轉彎」兩款獨家互動遊戲機臺，結合教育性與娛樂性，透過精心設計的互動遊戲，玩家能在挑戰中認識新北市重要考古遺址，體驗考古工作的專業與樂趣，歡迎大朋友小朋友一同來挑戰，探索新北豐富的考古文化！

「撞見新北考古遺址」以創新的彈力球賓果連線設計，帶領玩家探索新北市各大考古遺址的迷人故事！每個球洞都代表著一個重要的歷史現場，從遠古的國定大坌坑考古遺址，到見證臺灣金屬器時代的國定十三行考古遺址，以及展現史前文化多樣性的市定土地公山、狗蹄山和斬龍山考古遺址等，等待玩家來一探究竟！另一款「考古腦筋急轉彎」則是一場考驗手眼協調、耐心與平衡，極具挑戰的軌道球遊戲。遊戲如同工程開發遇到遺址時，必須小心翼翼地維持平衡、精準判斷，才能順利通過「工程規劃」、「發現遺址」、「調查停工」和「共生互利」四大關卡，在時間壓力下做出最正確的決策，體驗如何在開發與文化保存之間取得完美平衡的刺激感！

十三行博物館館長羅珮瑄表示，全新推出的兩款互動遊戲機臺不僅饒富趣味，更蘊含豐富教育意義。機臺結合文化創意與考古知識，讓文化資產以更貼近生活的方式走入大眾視野，也展現了博物館在文化創新上的努力。遊戲設計強調手眼協調與邏輯思考，玩家在挑戰過程中，自然而然地培養專注力、反應力和解決問題的能力。遊戲特別適合親子同樂，讓大小朋友在互動中學習，共享優質休閒時光。

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