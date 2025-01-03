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新北環狀線震損鑑定出爐 認定中華工程未按圖施工

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環狀線去年因震災受損，去年12月12日修復完畢恢復行駛。本報資料照
環狀線去年因震災受損，去年12月12日修復完畢恢復行駛。本報資料照

去年0403大地震，震壞新北環狀線，新北市府委託第三方公正單位中華民國結構工程學會鑑定，結果今天公布，確定為人為因素，本次災害橋梁調坡板若無銑穿留有贅餘空間時，應不會發生本次橋梁支承損壞、鋼箱梁錯位及新北環狀線軌道斷裂之情事，受損原因是「廠商疏失」，施工廠商中華工程未按核准施工圖。

去年0403芮氏規模7.2強震，造成新北環狀線9跨鋼箱梁位移及139項設施受損，板橋-中和段因此中斷營運，市府原先預估復原工程須花1年2個月，最後提早半年修復完成，在去年12月12日復駛營運。

環狀線當初簽訂行政契約委託台北市政府，由台北市政府委託台灣世曦工程顧問有限公司進行，承包廠商則為中華工程公司。

新北捷運局長李政安說，經中華民國結構工程學會鑑定，由於插銷上方留有贅餘空間，導致本次地震作用下，插銷向上跳躍進人贅餘空間，使插銷底部脫離支承上、下盤之交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位。

新北市政府今天舉行環狀線鑑定報告說明記者會。記者葉德正／攝影
新北市政府今天舉行環狀線鑑定報告說明記者會。記者葉德正／攝影

新北捷運 環狀線

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