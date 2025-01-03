北市跨年剛摔死勞工 耶誕城高空作業仍違法 新北遭批掉以輕心
北市府去年底搭建跨年舞台，勞工因未確實使用安全帶不慎從約15公尺高處摔落死亡。新北今進行耶誕城舞台拆除作業，勞工爬在約20公尺高處仍未使用安全帶，看得過路民眾膽顫心驚，批評新北市府掉以輕心，議員劉美芳要求市府帶頭做好勞安，勞檢處表示，最高依職安法開罰30萬。
去年12月25日下午6時許，北市府前跨年舞台搭建工程發生工安意外，勞工因未確實使用安全帶，從約15公尺墜落送醫後不治。
新北市歡樂耶誕城元旦結束，今勞工進行耶誕城主舞台拆除作業，但過路民眾發現勞工攀爬約20公尺高處，但仍未使用安全帶，民眾看得膽顫心驚向本報投訴。民眾表示北市舞台才剛摔死勞工，新北市府卻未引以為鑒，況且施工地點就在勞工局7層樓的窗外，對待職安新北市府明顯掉以輕心。
議員劉美芳表示，市府舉辦的活動一舉一動都是外界榜樣與關注對象，市府無論在進行耶誕城相關設備、表演活動、拆除舞台的相關工程，都應該恪守職安法相關規定，何況耶誕城主舞台就在勞工局窗外，表示將在議會要求勞工局更要針對市府舉辦活動加強勞檢，帶頭做好勞安示範。
新北市勞檢處表示，民眾拍攝畫面顯示施工人員攀爬高處，未依職安法規定確實繫妥安全帶，將派員實施勞動檢查。由於觀旅局為耶誕城舞台的業主而非勞工雇主，未確認屬實後，將依職安法開罰雇主最高30萬元。
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