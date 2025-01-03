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北捷遊憩公司預算全砍 綠議員：不見市府說明

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議會交通委員會。記者邱書昱／攝影
台北市議會交通委員會。記者邱書昱／攝影

台北市議會交通委員會今天審議北捷設立的「北捷遊憩事業公司」3600萬元預算。會中，議員針對是否全額刪除或保留科目等意見有所分歧，綠營議員認為，不見市府詳盡說明及溝通。最後以4比2確定全額刪除，但保留大會發言權。

台北捷運公司委託經營台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車，但北捷認為應該由專業公司來經營，因此擬登記資本額2億元成立遊憩事業子公司，不過針對市府對於子公司的股權配比仍有爭議。

由於在財建委員會中，財政局編列的子公司投資預算2400萬元遭全數刪除。因此，今天的交通委員會中，民進黨北市議員洪健益、林延鳳、顏若芳及趙怡翔認為，預算同樣該全額刪除，若支持的議員可以提起覆議，即便進入政黨協商，交通委員會也要先表達態度。

趙怡翔認為，對於這項視為重大的案子，市府卻尚未表達態度，如果要捍衛政策，應該要遊說或溝通，尤其牽動府級決策又沒有說明，市長也沒有態度，那為何議會要比府級還用心？

徐弘庭說，如果將預算全額刪除，代表不同意成立子公司，如果有條件成立，就該把科目預算先留下來，進到政黨協商再談，「沒有必要把預算砍到零。」

會中透過表決，洪健益、林顏鳳、顏若芳、趙怡翔贊成全數刪除；新黨議員侯漢廷、國民黨議員張斯綱則持反對。最後拍板全數刪除，不過，侯漢廷、張斯綱及徐弘庭保留大會發言權。

北捷回應，將會持續加強跟議會溝通爭取議員支持。

台北捷運 溝通 議員

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