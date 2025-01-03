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艋舺清水巖祖師廟遭亂貼公告、殘膠、油漆破壞 北水處致歉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
黏膠損毀外牆之外，還擅自用油漆填補。圖／艋舺清水巖祖師廟提供
黏膠損毀外牆之外，還擅自用油漆填補。圖／艋舺清水巖祖師廟提供

台北市市定古蹟艋舺清水巖祖師廟，外牆遭環保局、北水處擅自張貼公告，造成殘膠後，環保局人員逕自用油漆刷補，造成古蹟二度破壞外，修繕費用更達百萬。對此，北水處指出，未查察張貼處為古蹟牆面，將強化與承商之間的溝通及勤前教育，落實文化資產保護。

創建於清乾隆52年、1787年的艋舺清水巖祖師廟，是與龍山寺、保安宮並譽「台北三大廟門」，見證台北市最早的漢族移民聚落的形成與街區發展，在日本時代更扮演總督府圖書館籌備處，孕育出老松國小、龍安國小、中山女高及成功高中，並於1985年由文建會指定公告成為古蹟。

不料，近240年的古蹟，卻在2024年初時，在環保局清潔員未告知情況下，張貼公務告示，黏膠造成牆面嚴重損毀後，又異想天開，自行提油漆塗抹，造成修繕費用達上百萬。無獨有偶，同一面牆上又被台北自來水事業處西區分處逕自張貼施工告示。

對於北水處張貼施工告示，以致影響艋舺清水巖祖師廟牆面一事，北水處表示，因於長沙街2段151號前進行消防栓維修作業，後預計1月2日至1月7日銑鋪路面，為避免施工期間車輛停放致無法如期施工，遂張貼施工通知單周知，但未查察張貼處為古蹟牆面。

北水處指出，這次施工造成廟方困擾，已於今天上午前往艋舺清水巖祖師廟，向廟方致歉，後續將依文資委員意見，延請專業古蹟修復人士，依循文資法規定辦理修復事宜。

北水處表示，未來本處也將精進相關施工SOP，並強化與承商之間的溝通及勤前教育，落實文化資產保護，共同珍惜本市重要歷史記憶。

古蹟 文化資產 艋舺

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