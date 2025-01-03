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看阿妹登大巨蛋驚見天花板裂痕？ 遠雄澄清：塗裝裂紋、非演唱會產生

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
有歌迷發現台北大巨蛋看台出現裂縫。圖／Threads「elon_181」提供
有歌迷發現台北大巨蛋看台出現裂縫。圖／Threads「elon_181」提供

天后張惠妹去年12月登上台北大巨蛋開唱，卻有歌迷發現觀眾席下方的天花板混凝土結構出現裂縫。遠雄巨蛋公司今回應，經工程勘驗，為表面塗裝的裂紋，並非結構型裂縫，不影響結構安全。裂紋非演唱會期間產生，後續修補後，將由結構技師整體勘驗，確保結構安全。

有網友跨年夜至大巨蛋看張惠妹演唱會，在社群Threads秀出一段影片，指出，「第一次進大巨蛋看演唱，抬頭一看這裂痕….真的Ok嗎？」位置就在B1看台122區。

建管處昨表示，目前的裂縫形態，須由使用人或管理人委託專業機構或技師評估判斷。有官員表示，該裂縫應屬於乾縮型裂痕，雖不直接影響結構，但若未及時處理，有空氣或水氣滲入，恐鏽蝕鋼筋，有長期風險。體育局則說，已要求遠雄巨蛋公司會同專業單位查清裂縫原因，務必保障場館安全。

日前因歌迷狂跳「三天三夜」造成共振等效應，遠雄說明看台平面上增設V型斜拉鋼梁，提升結構安全，經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重100公斤，同步跳動產生的變位最大值仍無安全疑慮。

大巨蛋 張惠妹 演唱會 觀眾 遠雄

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