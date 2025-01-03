新北升格14年 八間動物之家還有六間未合法　動保處忙補正

新北市境內共八家公立動物之家，但新北升格已14年，仍有6間動物之家未領有使用執照未完全合法，多數因土地使用不符規定問題。城鄉局今表示五股、八里動物之家去年底完成土地合法化，動保處表示正積極辦理補正程序。

前台北縣時代許多清潔隊與流浪動物收容所合而為一，由於為鄰避設施多數蓋在偏遠山區，但現稱動物之家的所在地，合法用地應為動物福利用地，實際上卻是在山坡地保育地，導致現今許多動物之家雖存在已久，但長期違法。

新北市動物之家包含中和、板橋、新店、淡水、瑞芳、三芝、五股、八里，新北市府2020年起針對市內8處公立動物之家辦理土地及補正水土保持程序等事項。去年五股、八里都市計畫變更將2處基地由保護區變更為機關用地，其中五股變更面積為0.59公頃、八里變更面積0.19公頃。淡水動物之家正辦理都計變更。

目前中和、三芝已領有使照為完全合法，八里、五股土地已市政會議通過變更待發布實施、淡水土地變更尚未完成、瑞芳動物之家則是去年完成新建新舍，動物已移轉至新舍尚未取得使用執照、新店尚未拿到使照，板橋正循「變更板橋(浮洲地區)主要計畫」通盤檢討辦理。換言之八間動物之家只有兩間拿到使用執照，其餘六家以目前程序而言，實際上是非法使用。

新北市議員戴瑋姍表示，動物保護相當重要，雖然動保設施用地與土地使用衝突，但還是期待市府能盡快完成變更。她說，近年動物福利概念興起，民眾對於動保設施相較以往也趨於不排斥，希望市府能讓動物之家盡快符合法規，確保動物能享受合理待遇。

新北市城鄉局表示，都市計畫法新北市施行細則修法作業配合將動物收容處所納入保護區、農業區容許使用項目，去年底市政會議通過後將函報內政部核轉行政院備案後發布實施。修法後保護區、農業區可合法申請動物保護相關設施，相關申請程序由動保處。

動保處表示，瑞芳新建工程去年已完工，將於取得使用執照後完成。新店位於非都市土地已完成用地變更，待水保完工及取得使照後完成。五股、八里完成都市計畫個案變更，後續辦理水保工程及建物使照請領。淡水位於都市計畫土地正辦理都計變更。板橋位於都市計畫土地，正循「變更板橋(浮洲地區)主要計畫」通盤檢討案辦理。