古蹟牆去年2度遭北市府貼告示！艋舺清水巖大嘆文資意識不足
北市市定古蹟艋舺清水巖祖師頻傳遭人為毀損，去年不只北市環保局在古蹟牆貼告示且試圖油漆補救，估修復經費破百萬元，結果台北自來水事業處年底又在同一面牆貼告示，廟方大嘆「文資保存真的不能只靠表列的唯一保存者。」北水處回應，今日上午已前往向廟方致歉，後續將依據文資法規定修復及賠償事宜。
艋舺清水巖俗稱祖師廟，創建於西元1787年，是萬華地區重要宗教信仰中心，見證早期閩南安溪移民歷史及艋舺市街發展歷程，內政部於1985年公告清水巖為國家三級古蹟，後因「文化資產保存法」修法後改為直轄市定古蹟，台北市文化局2022年1月補充公告土地定著範圍的右護龍外牆為古蹟。
廟方指控，北市環保局清潔員去年因公務理由，擅自在祖師廟古蹟牆上張貼告示造成古蹟損壞，還欲蓋彌彰試圖以一般油漆補救，愈補愈大洞。專業機構評估，修復經費恐需上百萬元。就在與文化局、環保局耗費近一年協商賠償之際，同一面牆12月31日又被北水處西區營業分處逕自張貼施工告示。
艋舺清水巖董事長周承澤表示，連公家機關對下屬單位及外包商都沒有足夠的勤前教育，讓第一線施工人員屢次造成破壞，大嘆「文化資產的保存真的不能只靠表列的唯一保存者。」
廟方呼籲各級政府所屬機關重視文資教育，尤其是文化機關及第一線的各級施工單位，務必加強基層執行人員的文資教育訓練，以免第一線施工者因為文資意識不足而誤觸法網，又造成古蹟難以彌補的傷害。
文化資產保存法第103條規定，毀損古蹟、暫定古蹟的全部、一部或其附屬設施等行為，違者處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下罰金。
北水處回應，因為艋舺清水巖鄰近的長沙街2段151號前的消防栓維修，預計1月2日至7日路面銑鋪，為避免施工期間車輛停放，導致無法如期施工，承商便張貼施工通知單周知，但未查察張貼處為古蹟牆面。
北水處表示，此次施工造成廟方困擾，北水處已於今日上午前往向廟方致歉，後續將依文資委員意見，請專業古蹟修復人士，依循文資法規定辦理修復事宜，並依據文資法規定辦理修復及賠償事宜。未來將精進相關施工SOP，強化與承商之間的溝通及勤前教育，落實文化資產保護，共同珍惜北市重要歷史記憶。
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