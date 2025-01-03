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大巨蛋天花板有裂痕！「為何像中古蛋？」游淑慧建議做件事
天后張惠妹12月底於大巨蛋辦演唱會，吸引20萬歌迷到場，有歌迷看演唱會時，抬頭看天花板竟發現出現裂縫，直言大巨蛋建築安全「真的Ok嗎？」。台北市議員游淑慧指出，之前漏水，市民感覺大巨蛋為何新啟用卻像是顆「中古蛋」是否跟當時停工有關？建議遠雄趁空檔，做工程總體檢。
對於大巨蛋天花板出現裂縫，游淑慧上午受訪指出，大巨蛋的業主是遠雄，遠雄是施工單位，她覺得遠雄自己要負起責任，且大巨蛋是遠雄的門面，是否因過去長期停工，出現一連串品質問題，自己要做總體檢。
她說，大巨蛋不管是漏水，市民有感覺為何新啟用，卻像是一顆中古蛋，是否跟當時停工有關？因這涉及工程專業 ，但遠雄都沒有提出工程的總檢討，且北市府也沒辦法越俎代庖，施工單位是遠雄，是BOT案，希望遠雄趁大巨蛋的空間使用空檔時，做個工程總體檢，包括漏水、裂痕、震動，不只對市政府交代，也是對社會交代。
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