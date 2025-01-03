旅宿業一次性用品限制上路 新北市首波稽查結果出爐

環境部新規「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」自今年元旦起正式實施，新北市環保局3日表示，配合新規同步展開稽查，首批檢查的8家業者均符合規定。

根據規定，旅宿業者不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、沐浴乳等液態用品，並限制梳子、牙刷、牙膏等個人用品的自由取用，違者將依《廢棄物清理法》處以新臺幣1,200至6,000元罰款。

不過，若旅客有臨時需求，仍可向業者索取；此外，SPA、游泳池等附屬設施則不在限制範圍內。

新北市境內共有513家旅宿業列入稽查對象，包括旅館、民宿及露營區。環保局透露，檢查範圍涵蓋消費者未入住的客房及營業場所的公共區域，未來將持續稽查並推廣政策落實。

環保局指出，一次性用品因材質多為塑膠或含塑成分，使用後難以重複利用，易造成資源浪費，業者應採取「以大代小」及「鼓勵自備」等方式，攜手減少一次性用品浪費；民眾則要建立「自備、重複、少用」的消費習慣，共同實現減塑與永續目標。