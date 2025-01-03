艋舺清水巖古蹟牆遭貼告示還油漆！北市環保局還原一連串錯誤：會負責

台北市市定古蹟艋舺清水巖逾200年歷史，廟方控北市環保局在古蹟牆貼告示釀毀損，還試圖以油漆補救，經專業評估，修復經費恐達上百萬元，廟方籲各級政府單位重視文化資產教育。環保局今還原一連串錯誤，修復經費80萬元，強調將負起責任，也會加強同仁文資保護觀念。

艋舺清水巖俗稱祖師廟，創建於清乾隆52年、西元1787年，是大台北地區祖師廟的祖廟，也是萬華地區重要宗教信仰中心，見證早期閩南安溪移民歷史及艋舺市街發展歷程，內政部於1985年公告清水巖為國家三級古蹟，後因「文化資產保存法」修法後改為直轄市定古蹟，北市文化局2022年1月補充公告土地定著範圍的右護龍外牆為古蹟。

廟方指出，珍貴文化資產不為大眾所珍惜，近年有鄰里為裝修自家房屋而撬壞祖師廟牆壁，產生訴訟糾紛，連政府機關的許多施工單位也毫無文資意識造成破壞。

艋舺清水巖說，環保局清潔人員未通知廟方的情況下，在祖師廟外牆張貼公務告示，黏膠卻嚴重損毀牆面，清潔員異想天開自行提油漆塗抹，除了原損毀處，又在其他牆面恣意亂塗，愈補愈大洞。根據專業單位評估，此舉損壞修復經費恐達上百萬元，廟方與文化局、環保局耗費近一年協商賠償，直言「即使是公務，牆壁也不可以亂貼。」

環保局副局長盧世昌今表示，該廟右護龍前人行道消防栓前是一個垃圾收運點，常有民眾提早放置垃圾，有人便向1999陳情希望環保局張貼禁止亂丟垃圾告示，2023年8月底萬華區清潔隊人員在不知外牆屬古蹟情形下前往張貼一張告示，廟方當日即要求清潔隊撤除，但撤除後牆面仍有殘膠，因此再反映要求清除。

盧世昌說，清潔人員再以刮刀方式清除，導致牆壁掉漆，該員又異想天開且在未告知廟方情況下，以油漆塗補，甚至連一旁掉色區域也上漆，一共12處。然而，右護龍外牆2022年被公告為古蹟，可能很多人也不曉得，該同仁也不知文資修復不是任何人可隨意處理。

他指出，文化局2023年11月古蹟例行性管理維護會勘時，發現右護龍外牆顏色與紀錄不同，得知行為人為環保局後，便函請環保局恢復原貌，文化局後依文資法規定，改請廟方研提改善計畫送文化局審查後修護。

盧世昌說，事發後，環保局積極與廟方、文化局協商改善計畫，經文化局二度邀請文資委員現勘及審查後，已依文化局及文資委員意見修正計畫，去年12月31日已經文化局審查通過，後續由廟方依計畫執行，環保局也將協助廟方提出國賠請求，依計畫修復費用約80萬元，強調會負起責任，並加強同仁教育宣導，避免憾事再發生。